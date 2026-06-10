Ależ pokaz mocy w biegu Bukowieckiej. Ponad pół sekundy przewagi triumfatorki

Sześć dni temu Natalia Bukowiecka miała sprawdzić się na tle najlepszych europejskich sprinterek w Rzymie - jej czas z memoriału Ireny Szewińskiej (50.12 s) dawał nadzieję, że właśnie na Stadio Olimpico pojawi się oczekiwane 49 sekund. Tyle że dzień przed startem poczuła ból w mięśniu, wycofała się z rywalizacji.

A dziewczyny, z którymi będzie pewnie walczył o złoto mistrzostw Europy w Birmingham, spisały się rewelacyjnie. Henriette Jaeger triumfowała w czasie 49.60 s, halowa mistrzyni świata Lurdes Gloria Manuel zaś przybiegła za nią - 49.77 s. I po raz pierwszy "złamała" na bieżni 50 sekund.

Dziś niemal wszystkie tamte uczestniczki pojawiły się w Bislett Games w Oslo, poza Amerykanką Aaliyah Butler. Na szczęście już z Bukowiecką - uraz nie okazał się groźny. Polka miała w Rzymie biec po szóstym torze, tym razem dostała siódmy.

Diamentowa Liga w Oslo. Natalia Bukowiecka z najlepszym czasem ostatnich 100 metrów. Wcześniej było gorzej

Bukowiecka zaczęła dość spokojnie, była w okolicy szóstej pozycji. Szalała na początku Brytyjka Amber Anning, dość szybko zaczęła się przesuwać też Jaeger, objęła prowadzenie po 150 metrach. A Polkę na łuku minęła Manuel, choć Czeszka biegła po wewnętrznej stronie Natalii.

Natalia Bukowiecka Artur Widak/Nur Photo via AFP AFP

Bukowiecka zaczęła ostatnią setkę na szóstej pozycji. I świetnie wytrzymała tę końcówkę. Na samej kresce wyprzedziła Pryce i Anning, o jej triumfie nad Brytyjką decydowała jedna setna sekundy. A gdyby było jeszcze z 10-20 metrów, to może i dogoniłaby Manuel. Licząc tylko ostatnie 100 metrów, Natalia miała na tym dystansie najlepszy czas (13.41 s). O trzy setne lepiej niż Jaeger.

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Norweżka była jednak poza zasięgiem wszystkich. Już na starcie sezonu jest w znakomitej formie. Dziś połykała kolejne metry na ostatniej prostej mając olbrzymią przewagę. Finiszowała w 49.52 s - jako jedyna uzyskała czas poniżej 50 sekund. Choć do 17-letniego rekordu mityngu Sanyi Richards-Ross zabrakło 29 setnych.

Czas Bukowieckiej to 50.34 s.

Wyniki Diamentowej Ligi w Oslo. Bieg na 400 m

1. Henriette Jaeger (Norwegia) - 49.52 s

2. Lurdes Gloria Manuel (Czechy) - 50.13 s

3. Natalia Bukowiecka (Polska) - 50.34 s

4. Amber Anning (Wielka Brytania) - 50.35 s

5. Nickisha Pryce (Jamajka) - 50.39 s

6. Lieke Klaver (Holandia) - 50.64 s

7. Josefine Aks (Norwegia) - 52.10 s

8. Astri Ertzgaard (Norwegia) - 52.99 s

Natalia Bukowiecka Aleksandra Szmigiel/REPORTER Reporter

Henriette Jaeger Andrzej Iwańczuk/NurPhoto AFP





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