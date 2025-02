Szybka decyzja Aleksandry Płocińskiej w Walencji, pogoniła za najlepszymi. Opłaciło się, pobiła rekord życiowy

To była kluczowa decyzja, Otazua w kocu zeszła z bieżni, stawce przewodziła Guerrero. Polka była trzecia, wyższy bieg włączyła dopiero na ostatnim okrążeniu, na prostej. Minęła Silvę, zbliżyła się do Hiszpanki, ale ta jednak po wyjściu z ostatniego łuku przyspieszyła. I dość pewnie wygrała, a to przecież czwarta zawodniczka ostatnich ME w Rzymie.