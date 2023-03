"Aniołki Matusińskiego" przyzwyczaiły, od halowych mistrzostw Europy w 2015 w Pradze, że regularnie przywożą medale z najważniejszych imprez. Kilkanaście krążków m.in. srebrny medal igrzysk olimpijskich w Tokio — to dorobek, którego nie ma żaden inny żeński team w polskim sporcie w ostatnich latach .

W Stambule ekipę Matusińskiego czeka swego rodzaju egzamin dojrzałości. Gdyby ktoś powiedział rok czy dwa lata temu, że sztafeta bez Justyny Święty-Ersetic , Natalii Kaczmarek , Igi Baumgart-Witan , Małgorzaty Hołub-Kowalik czy Patrycji Wyciszkiewicz , może nadal liczyć się w walce o europejskie podium, to niewielu by uwierzyło.

HME Stambuł. Aleksander Matusiński: Kłopotu nie ma

- Kłopotu nie ma, bo wchodzą nowe dziewczyny, które także są na bardzo wysokim poziomie. Już w październiku — składając plany — wiedzieliśmy, że tę imprezę będą odpuszczały Kaczmarek, Święty-Ersetic i Baumgart-Witan. Dziewczyny niejednokrotnie w sezonie halowym doznawały kontuzji, które potem utrudniały przygotowanie do sezonu letniego. Justyna (Święty-Ersetic) bodaj od 10 sezonów nie odpuściła ani jednej takiej imprezy — biegając pod dachem na HME i HMŚ. Rok przed igrzyskami podjęliśmy więc takie, a nie inne decyzje - wyjaśnił trener Matusiński.

- Wiadomo, że brakuje topu naszych zawodniczek, ale to nie oznacza, że rezygnujemy z walki o najwyższe cele - powiedział trener.

HME Stambuł. Aleksander Matusiński: Nie liczymy, że któraś wygra na zmianie z Femke Bol

Dodał, że wszyscy łączą się w bólu z narodem tureckim po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi, ale zarówno zawodniczki, jak i on są profesjonalistami . - W tym, a nie innym miejscu organizowana jest impreza i trzeba startować. Jasne, że każdy wie o tym, gdzie jedzie. To jest region aktywny sejsmicznie, ale nie możemy sobie tym zaprzątać głowy - podkreślił Matusiński.

Pytany o to, co usatysfakcjonuje go w Stambule, powiedział, że satysfakcję da mu oddanie przez zawodniczki serca na bieżni.