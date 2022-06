Aktualna mistrzyni olimpijska na Stadionie Śląskim: Marzę o rekordzie świata

Mistrzyni olimpijska i liderka światowych tabela z Portoryko będzie chciała przedłużyć świetną passę po ostatnich zwycięstwach w Eugene i Ostrawie. Bieg na 100 metrów przez płotki zapowiada się świetnie: Portorykance mogą zagrozić brązowa medalistka olimpijska z Jamajki Megan Tapper oraz szybko rozwijająca się Pia Skrzyszowska. Polka w Ostrawie pobiła rekord życiowy (12,65), gdzie zajęła drugie miejsce.

Rekord świata na Stadionie Śląskim?

Ale Jasmine Camacho-Quinn jest w gazie. Jej najlepszy wynik - 12,26 to rekord Portoryko, rekord olimpijski i czwarty wynik w historii światowej lekkoatletyki. Rekord świata jest lepszy o 6 setnych. Portorykanka zapytana na Stadionie Śląskim czy jest w stanie go pobić - uśmiechnęła się. - Po zdobyciu złota olimpijskiego, mojego pierwszego medalu na igrzyskach zwiększyły się oczekiwania wobec mnie. Skupiam się na bieganiu, robię co mam robić.

Reklama

Zdjęcie Jasmine Camacho-Quinn / AFP/AFP MICHAL CIZEK/Michal Cizek / AFP

Zawody na Stadionie Śląskim? Nie wiem co się wydarzy. Niech to będzie bieg bez kontuzji a wynik może być świetny. Rekord świata? Chciałabym, do tego potrzebnych jest kilka składników. Gdyby się udało, byłoby fajnie. Ostatnio ciągle biegam pod wiatr, wieje w twarz - stwierdziła Portorykanka. Obecnie na Śląsku jest jednak piękna, bezwietrzna pogoda...

Plan Memoriału Kusocińskiego

14:51 - ceremonia otwarcia

15:02 - 100 ppł kobiet, bieg B

15:08 - rzut młotem kobiet

15:10 - skok w dal kobiet



15:12 - 800 m mężczyzn, bieg B

15:19 - 3000 m mężczyzn

15:35 - skok o tyczce mężczyzn



15:52 - 400 m kobiet, bieg B

16:00 - pchnięcie kulą mężczyzn

16:04 - 100 m kobiet, bieg B

16:15 - 100 m mężczyzn

16:25 - 800 m mężczyzn

16:33 - chód na milę mężczyzn

16:40 - 1500 m kobiet

16:50 - 100 ppł kobiet, bieg A

16:55 - rzut młotem mężczyzn

17:04 - 110 ppł mężczyzn

17:20 800 m kobiet

17:35 400 m mężczyzn

17:44 400 m kobiet, bieg A

17:51 100 m kobiet, bieg