Wynik 7.54 oznacza, że Szymańskiemu zabrakło tylko jednej setnej do rekord życiowego.

Jakub Szymański po awansie do finału: Wszystko szło tak, jak w zegarku

- Jeszcze nie dałem z siebie 110 procent. Na wybiegu starałem się bardziej panować nad tym, by w nikogo nie wbiegać i nie schodzić z toru. Chodziło o to, by zachować spokój. Biegnąc nad płotkami czułem, że mam dobrą odległość, nawet nie było blisko zahaczenia. Wszystko szło tak, jak w zegarku - podkreśliła wschodzą gwiazda polskiej reprezentacji.