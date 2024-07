"Afera zdjęciowa" z udziałem szefa PKOl. Ojciec nastolatki stawia sprawę wprost

Niewinny gest Radosława Piesiewicza, który urósł w mediach do rangi "afery zdjęciowej", przez kilkadziesiąt godzin budził w sieci ogromne emocje. Wszystko za sprawą ręki szefa PKOl położnej na biodrze 17-letniej Anastazji Kuś w trakcie pozowania do pamiątkowego zdjęcia. Internauci uznali to za poważną niestosowność. Co na to rodzice naszej najmłodszej obecnie olimpijki? - Niefortunne zdjęcie. Media zrobiły sztuczną aferę - kwituje w rozmowie z TVP Sport ojciec dziewczyny, Marcin Kuś.