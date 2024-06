Adrianna Sułek wróciła. I już nie ma żadnych wątpliwości, jest dobrze

Jedenaście skoków Adrianny Sułek-Schubert. Najlepszy, na 1.79 m, udany w pierwszym podejściu

Nikt chyba jakoś specjalnie nie wierzył, że nasza znakomita wieloboistka zdoła jeszcze powalczyć o igrzyska w Paryżu. Kwalifikację do nich miała pewną, ale chodziło o sportową formę. Trudno bowiem uwierzyć w możliwość takiego przygotowania się do zawodów, zwłaszcza jeśli do rozwiązania doszło po cesarskim cięciu. Adrianna Sułek zaś zapowiadała, że się nie podda i swoją dyspozycję odbuduje. - Nie jestem wróżbitką, nie potrafię docenić swojej dyspozycji. Po to są te starty kontrolne - mówiła w środę w Bydgoszczy i zapowiedziała, że wyniki bliskie rekordów życiowych mają być w Paryżu.