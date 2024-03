Adrianna Sułek-Schubert w ubiegłym roku zrezygnowała ze startów w zawodach międzynarodowych. I to nie bez powodu! Polska lekkoatletka przygotowywała się do najważniejszej roli w swoim życiu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych w sierpniu 2023 roku poinformowała kibiców, że jest w ciąży . Sportsmenka, choć z czasem zaczęła nabierać widocznych krągłości na brzuchu, nie zamierzała zrezygnować z aktywności fizycznej. Publikowała w sieci filmiki i zdjęcia z siłowni, dając innym przykład. Aktywność fizyczna Sułek podczas ciąży nieoczekiwanie jednak podzieliła kibiców. Halowa wicemistrzyni świata z 2022 mierzyła się z hejtem. W Podcaście Olimpijskim Interii uspokoiła fanów, oznajmiając, że podczas ciąży była w dobrych rękach i nie było mowy o żadnych komplikacjach.

''W moim odczuciu jest tak, że mogłoby być znacznie ciężej jeśli chodzi o treningi, ale nie mamy badań naukowych opartych jakimś stwierdzeniem, że jest to bezpieczne, więc sugerujemy się tylko tym, co jest nam znane i dostępne. Więc te obciążenia treningowe są znacznie mniejsze, niż do tej pory miałam okazję przyzwyczaić swoje ciało. Ale jednak jestem w pełni świadoma tego, że rozwija się we mnie życie i to życie musi mieć maksymalnie komfortowe warunki do tego, żeby przyszło zdrowe na świat'' - wyznała Polka.