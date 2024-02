Mimo zaawansowanej ciąży Adrianna Sułek-Schubert wyciskała siódme poty na siłowni. Wtedy podzieliła kibiców

"W moim odczuciu jest tak, że mogłoby być znacznie ciężej jeśli chodzi o treningi, ale nie mamy badań naukowych opartych jakimś stwierdzeniem, że jest to bezpieczne, więc sugerujemy się tylko tym, co jest nam znane i dostępne. Więc te obciążenia treningowe są znacznie mniejsze, niż do tej pory miałam okazję przyzwyczaić swoje ciało. Ale jednak jestem w pełni świadoma tego, że rozwija się we mnie życie i to życie musi mieć maksymalnie komfortowe warunki do tego, żeby przyszło zdrowe na świat. Wszyscy wyrażają zgodę i kontrolują mnie. Trening, który jakoś mocno mnie obciąża. Faktycznie, może jak biegam i ciężko oddycham, to już jest dla obcych osób coś dziwnego, ale dla mnie nie jest to żaden wysiłek, który pozwala myśleć o realnym zagrożeniu. Realizuje plan treningowy na tyle, na ile jest to możliwe. Gdzieś powoli przesuwam te granice i mówię trenerowi, że to nie jest ten moment, żeby zejść ze sceny i już przygotowywać się do porodu. Wyniki mam bardziej wzorcowe, niż kobiety w ciąży, które nie uprawiają sportu" - wyznała wówczas.