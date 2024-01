Adrianna Sułek bezlitośnie uderza w PZLA. Dość milczenia, ujawnia wszystko

Adrianna Sułek nie przebierała w słowach. Ostre słowa w kierunku PZLA

24-latka wystąpiła w Podcaście Olimpijskim Interii i oznajmiła zmartwionym fanom, że choć zbliża jej się termin porodu, to czuje się dobrze i treningi nie są dla niej obciążeniem. Mało tego, dodała, że mogłaby ćwiczyć jeszcze bardziej intensywne, ale ze względu na dziecko musi stosować się do zaleceń lekarzy . Mimo że ma wokół siebie wspierających ludzi, to jak się okazuje, nie wszyscy podzielają jej zapał do sportu i walki o IO.

"Uważałam, że to było niesprawiedliwe w stosunku do mojej osoby, ponieważ oni (PZLA - przyp.red.) wiedzieli, że ja nigdy nie słynęłam z tych, co skaczą z kwiatka na kwiatek i wtedy zaczęłam się denerwować. Stwierdziłam, że nie mam czasu na te nerwy, wolę energię spożytkować w inny sposób. Znalazłam sobie środki z innych źródeł. To nie jest tak, że mam bogatych rodziców, tylko ja się teraz szarpie i proszę sponsorów o to, żeby dołożyli kilka złotówek do zgrupowań. Te pieniądze nie idą na moje konto, tylko przeznaczam je w sport. Po igrzyskach w Paryżu będę bardziej roszczeniowa. Uważam, że talent nie wyparuje i szybko przekroczę limity w sporcie. Jestem przekonana, że jak nie nastąpi to teraz, to za kilka lat" - zasygnalizowała Polka i dodała, że choć jest świadoma zasad PZLA w kwestii ciąży, to zdaje sobie sprawę, że niektórzy sportowcy są faworyzowani przez związek, który w kilku przypadkach nagina przepisy.