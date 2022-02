Adam Kszczot: Nie wiem, czy chciałbym tego dla swoich dzieci

Jakub Kędzior Lekkoatletyka

Startem w Copernicus Cup w Toruniu Adam Kszczot w pewien sposób pożegnał się z polską publicznością. Nasz wybitny biegacz miał w planie wylot do Belgradu na halowe mistrzostwa świata, ale jak się okazuje, nie jest to przesądzone. Co prawda wypełnił minimum, ale Polski Związek Lekkoatletyki stwarza mu nieoczekiwane problemy.

