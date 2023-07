Cimanouska wykazała się sporą odwagą w 2021 roku w czasie igrzysk olimpijskich w Tokio, kiedy otwarcie skrytykowała swój sztab szkoleniowy, na co w odpowiedzi przyszło jej wezwanie powrotu do kraju. Wielu ekspertów przewidywało, że może się to wiązać z ciężkimi konsekwencjami, przeczuwała to najwyraźniej również sama sportsmenka, której udało się ostatecznie uciec. Najszybciej zareagowały polskie władze, które przydzieliły jej kartę humanitarną i zaproponowały starty pod polską flagą. Obecnie 26-latka jest także posiadaczką polskiego obywatelstwa.