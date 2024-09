Absolutne kuriozum na trasie biegu. Bliźniaczki dopuściły się oszustwa

Na Grand Prix Ziemi Pleszewskiej składa się cykl biegów. W ostatni weekend jeden odbył się w Dobrzycy, a drugi w Pleszewie. Choć wielokrotnie w różnych konkursach biegowych dochodziło do zamiany uczestników, za każdym razem podobne sytuacje wydają się należeć do świata fikcji. Tym razem sytuację wykorzystać postanowiły siostry bliźniaczki.

Grand Prix Ziemi Pleszewskiej "Kareta Dam". Siostry bliźniaczki zamieniły się

Biegaczki postanowiły zamienić się tożsamościami. Jedna z nich miała w Dobrzycy pokonać dystans 5 kilometrów, a druga - 10. W ten sposób każda miała pobiec w biegu tej drugiej. Co mogłoby im dać takie oszustwo? W całym Grand Prix jedna z sióstr musiałaby łącznie przebiec co najmniej 30 kilometrów, a druga - tylko 15. Zamiana sprawiała, że ciężar biegowy rozkładał się korzystniej dla bardziej obciążonej. Sprawy nie udało wyłapać się początkowo organizatorom. Panie wzięły udział w biegach jako oszustki i zdobyły w nich nawet nagradzane miejsca.

W sprawie zorientowali się dopiero uczestnicy, mieszkańcy powiatu gostyńskiego, którzy rozpoznali mieszkające w ich okolicy siostry. Już po biegu zwrócili się do organizatorów z dowodami, które miały udowodnić ich tezę. Ci dokonali również analizy materiałów filmowych z poprzednich biegów.

Grand Prix Ziemi Pleszewskiej "Kareta Dam". Siostry oszustki ukarane

Co ciekawe, obie siostry od dłuższego czasu brały udział w serii konkursów składającej się na Grand Prix i zajmowały wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej. Postanowiono je zdyskwalifikować przez niedopuszczenie do biegu, który miał odbyć się w Pleszewie. Obie panie przyznały się do oszustwa.