Anita Włodarczyk w ostatnich latach dostarczała rodakom powody do radości. Lekkoatletka od igrzysk olimpijskich w Londynie 2012 nie schodzi z ust mediów. W Wielkiej Brytanii wywalczyła wówczas złoty medal w rzucie młotem. Wynik powtórzyła w Rio de Janeiro 2016 i Tokio 2020. Teraz stoi przed szansą wywalczenia czwartego złota na IO, które rozpoczną się 26 lipca w Paryżu.

Ależ wieści od Anity Włodarczyk. Mówi o tym wprost

Lekkoatletka ciężko trenuje przed najważniejszą imprezą tego roku. Miała jednak chwilową przerwę spowodowaną świętami wielkanocnymi. "Wracam ze zgrupowania z Kataru, a zawsze jak wracam, to jestem głodna i mam ochotę na polskie jedzenie. Teraz są pokusy, bo święta, ale trzeba się pilnować, bo idą igrzyska. Chcę zdobyć czwarty medal. Trochę sobie pofolguję, ale ta lampa musi być zapalona" - mówiła sportsmenka w programie "Dzień Dobry TVN".

Kalendarz Włodarczyk w tym sezonie jest dość napięty. Po krótkiej wizycie w domu zawodniczka poleciała do Kataru i wznowiła treningi. W ostatnich dniach zawitała na chwilę do Francji. Jaki był powód tej podróży?

Lekkoatletka wzięła udział w oficjalnej prezentacji strojów olimpijskich przygotowanych przez markę Adidas. Korzystając z okazji, media podpytały naszą gwiazdą o nastawienie przed zbliżającymi się wielkimi krokami zawodami w Paryżu. "Teraz nic nie muszę, tylko mogę. To nie jest też tak, że odpuszczam, bo gdybym odpuściła, to już bym zakończyła karierę sportową. Nadal mam wielką motywację i jeszcze kilka celów do zrealizowania" - oświadczyła Polka w wywiadzie z Polsatem Sport.