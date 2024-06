81.90 m rekordzisty Polski w Madrycie. Prestiżowy triumf, a Paryż już blisko

Marcina Krukowskiego stać na bardzo dalekie rzuty, warunkiem jest "tylko" zdrowie. Rekordzista Polski, 89.55 trzy lata temu, walczy o przepustkę do olimpijskich zmagań w Paryżu i w piątek wieczorem zrobił w tym kierunku ogromny krok. Nie rzucił jeszcze ponad minimum olimpijskim, choć może to tylko kwestia czasu, ale wygrał w stolicy Hiszpanii Meeting Madrid 2024, prestiżowe zawody o randze World Athletic Continental Tour - Silver. I to sprawiło, że na 9 dni przed końcem kwalifikacji jest na pozycji dającej awans.