78.14 m mistrzyni olimpijskiej. Zaczyna się pogoń za wynikami Anity Włodarczyk

Wszystkie wciąż aktywnie uczestniczą w zawodach, choć to nie one są już tym światowym numerem jeden. Tę rolę przejęła już Kanadyjka Camryn Rogers , niespełna trzy lata temu wywalczyła już wicemistrzostwo świata Eugene. A rok później w Budapeszcie i zeszłego lata w Paryżu była już wyraźnie najlepsza. Młot stał się kanadyjski, bo wśród panów absolutnym mocarzem został przecież Ethan Katzberg .

Dopiero kwiecień, a już dwa rezultaty w młocie powyżej 78 metrów. W poprzednim sezonie udało się to jednej zawodniczce

O ile Katzberg rzuca już na poziomie największych gigantów XXI wieku, czyli Kojiego Murofushiego , Szymona Ziółkowskiego bądź Pawła Fajdka , a nawet nieco dalej, to w przypadku Rogers brakuje jeszcze rezultatów z ósemką z przodu. A ona są jednak pewnym wyznacznikiem wyjątkowości. Nas przyzwyczaiła do tego Anita Włodarczyk , która kilkanaście lat temu całkowicie zdominowała rywalizację, gdy z gry wypadła już Niemka Betty Heidler .

Nasza 39-letnia mistrzyni, posiadaczka rekordu świata, rekordu mistrzostw świata i rekordu igrzysk olimpijskich, przygotowuje się właśnie do jednego ze swoich ostatnich już sezonów, jego zwieńczeniem będą oczywiście wrześniowe mistrzostw świata w Tokio. I wciąż może liczyć się w grze o medale, co pokazały ostatnie igrzyska, gdy kilku centymetrów zabrakło jej medalu.

Kanadyjka zaczęła zaś sezon w Walnut, na pięknym lekkoatletycznym stadionie. Każda z sześciu prób w zawodach Mt. SAC Relays była powyżej 75 metrów: zaczęła od 75.52 m, później było: 76.47 m, 75.25m i 75.90 m. Aż w piątej próbie posłała młota na 78.14 m. To jej drugi wynik w karierze, zarazem najlepsze otwarcie. Do tej poty było to 77.30 m dwa lata temu w Berkeley, półtora miesiąca później w Los Angeles uzyskała już swoje rekordowe 78.62 m. Atutem Kanadyjki, nie startującej tak często jak europejscy miotacze, jest jednak to, że potrafi wygrywać także i latem, co udowadniała w Budapeszcie czy Paryżu.