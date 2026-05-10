51 cm od magicznej granicy. Najlepszy początek dziewiątego oszczepnika świata

Poprzedni sezon fenomenalnie zaczął Marcin Krukowski, na starcie w Warszawie rekordzista Polski posłał oszczep na 84.39 m. Później już tak dobrze nie było, dopiero w eliminacjach w Tokio przekroczył linię 80. metra. Co do miejsca w finale nie wystarczyło.

Później błyszczał Cyprian Mrzygłód, 15 razy przekraczał 80 metrów, dwa konkursy kończył z wynikami powyżej 85 metrów, a kolejne dwa - ponad 84 metrów. Na Stadionie Narodowym w stolicy Japonii rzucił w eliminacjach 81.47 m, do miejsca w najlepszej "12" zabrakło niespełna półtora metra.

Dawid Wegner zaczynał zaś sezon trochę w ich cieniu, rozkręcał się w trakcie. Dopiero pod koniec czerwca przekroczył linię 80. metra. A forma życia przyszła w tych najważniejszych zawodach. Dwie eliminacyjne próby były kiepskie, w trzeciej posłał oszczep na 85.67 m. Jeden z najlepszych wyników w historii polskiej atletyki, dający miejsce w finale.

W nim zaś skończyło się na dziewiątej pozycji (84.03 m), tuż za legendarnym Neerajem Choprą, mistrzem olimpijskim z Tokio i wicemistrzem z Paryża, a o metr przed złotym w stolicy Francji Arshadem Nadeemem.

Lekkoatletyczny mityng we Florencji. Sukcesy Polaków. Nie tylko Dawida Wegnera

Lekkoatletyczny sezon startuje właśnie teraz, choć oszczepnicy mieli okazję rywalizować w Pucharze Europy w rzutach już w marcu, w Nikozji. Najlepsi polscy oszczepnicy tym razem jednak się nie wybrali: Mrzygłód wraca do zdrowia po zabiegu, Krukowski i Wegner zaplanowali starty właśnie na teraz.

Dawid Wegner

26-latek ze Startu Nakło nad Notecią wybrał się do Florencji - mityng International Pegaso nie ma może i wielkiego prestiżu, ale w Toskanii jest większa szansa na niezłą pogodę. Ten początek w wykonaniu Wegnera był ciężki - spalona próba, później 74.78 m, następnie 71.91 m. Zajmował drugie miejsce, za Anglikiem Michaelem Allisonem.

Po piątej kolejce Polak objął prowadzenie (77.26 m), szósta była najlepsza - 79.49 m. Do linii 80. metra zabrakło niewiele, ale wynik ten ma inne znaczenie. "Jeszcze nigdy nie zacząłem sezonu takim wynikiem" - napisał Wegner na Instagramie.

I to jest prawda - do tej pory najlepszy start sezonu zanotował dwanaście miesięcy temu - w czeskich Domažlicach rzucił równe dwa metry mniej.

Ze słów 26-latka można wnioskować, że to typowy sprawdzian formy, która powinna być już lepsza za trzy tygodnie. A wtedy czeka go drugi występ - w Diamentowej Lidze w Rabacie (31 maja).

We Florencji najlepsze okazały się też polskie specjalistki od rzutu młotem. Triumfowała Aleksandra Śmiech (69.84 m), przed Ewą Różańską (68.70 m).

Rywalizację kulomiotów wygrał Leonardo Fabbri - z wynikiem 21.46 m

Ewa Różańska

