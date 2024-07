50.95, druga w historii. Femke Bol złamała magiczną granicę. To nowy rekord Europy

To będzie hit olimpijskich zmagań w lekkoatletyce, najciekawsza rywalizacja

Dla polskich kibiców fakt, że McLaughlin-Levrone i Bol zdecydowały się na bezpośrednie starcie w Paryżu, to coś... dobrego. Obie świetnie biegają też płaski dystans jednego okrążenia, zresztą Amerykanka wciąż ma najlepszy czas na 400 m na świecie w 2024 roku. Mimo, że biegła go tylko raz - to 48.75 uzyskane w czerwcu w Nowym Jorku. Bol dopiero w zeszłym tygodniu zdecydowała się na to w Hengelo, nieznacznie przekroczyła 50 sekund (50.02 s), ale też pogoda nie dopisała: było mokro i dość zimno.