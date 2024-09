Okrągły jubileusz motywem przewodnim maratonu

2 listopada 1924 roku ośmiu śmiałków stanęło na starcie królewskiego dystansu, jednak tylko trzech zdołało przekroczyć linię mety. Sto lat później liczba finiszerów będzie znacznie większa - liczba zapisanych na tegoroczny bieg już teraz przewyższa ubiegłoroczną frekwencję!

- Maraton to prawdziwe wyzwanie - zgodzi się z tym zarówno ten, kto go przebiegł, jak i ten, kto jeszcze się na to nie odważył! To jednak nie tylko wyzwanie, lecz także fascynująca przygoda, która trwa w Polsce już od stu lat. Mamy niebywały zaszczyt świętować ten jubileusz. Królewski dystans, podobnie jak każdy bieg czy z pozoru nierealne marzenie, stają się osiągalne, gdy zmienimy je w cel i rozłożymy na kroki. Sport uczy, że warto być solidnym, konsekwentnym i ambitnym. Na kolejne sto lat życzę wszystkim właśnie tego i odrobiny wiatru w plecy. 46. Nationale-Nederlanden Maraton Stulecia w ostatni weekend września będzie kolejną okazją, by zobaczyć, jak Warszawa kocha emocje, jak mieszkańcy chcą się bawić, kibicować, korzystać z atrakcji i doświadczać wzruszeń. To będzie Wielki Bieg, zapraszam! - mówi Marek Tronina, prezes Fundacji "Maraton Warszawski". Reklama

Maraton ma szczególne znaczenie dla Warszawy i jej mieszkańców. To nie tylko wydarzenie sportowe, ale także ważne święto kulturalne i społeczne. Wstęp do Marathon Fan Zone i wszystkich innych stref kibica jest bezpłatny, dlatego każdy mieszkaniec stolicy może wziąć udział w świętowaniu 100. rocznicy maratonu.

Biegi towarzyszące – dla każdego coś biegowego

Organizowany przez Fundację "Maraton Warszawski" event to nie tylko bieg na koronnym dystansie, ale również masa imprez towarzyszących. Dla tych, którzy nie czują się na siłach, by zmierzyć się z tak wymagającym wyzwaniem, przewidziano krótszy bieg. Uczestnicy Nice To Fit You Warszawskiej Dychy wezmą udział w biegu na dystansie 10 km rozgrywanym równolegle z maratonem. Swój udział zadeklarowało już ponad pięć tysięcy uczestników, co jest dotychczasowym rekordem! Najmłodsi również będą mieli okazję sprawdzić swoje siły! Zapraszamy na Nice To Fit You Mini Maraton, który odbędzie się w sobotę, 28 września, dzień przed głównym biegiem. Uczestnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe, a dystanse dostosowane będą do ich wieku, co pozwoli każdemu spróbować swoich możliwości na odpowiednim poziomie. Reklama

Marathon Fan Zone – strefa atrakcji dla wszystkich mieszkańców!

W tym roku, drugi raz w historii, start, meta i całe miasteczko biegowe będą usytuowane pod Pałacem Kultury i Nauki. W sercu całego wydarzenia stanie Marathon Fan Zone, czyli strefa atrakcji, w której całe rodziny mogą aktywnie spędzić czas w atmosferze sportowego święta. Wszyscy odwiedzający będą mieli okazję odwiedzić strefy sponsorskie z atrakcjami, skorzystać z darmowych badań oraz stoisk edukacyjnych. Oprócz tego wszyscy zainteresowani mogą kibicować biegaczom z rozstawionych na trasie biegu punktów - tam również nie zabraknie atrakcji i sportowych emocji! W strefie Nice To Fit You będzie można skonsultować się z dietetykami, a New Balance oferuje testowanie butów oraz wspólną zabawę z DJ-em w punkcie kibicowania obok PGE Narodowego.

Więcej szczegółów dotyczących miasteczka biegacza i stref kibicowania dostępnych jest na stronie: https://nnmaratonwarszawski.com/kibice/.

Akcja charytatywna #BiegamDobrze

46. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski nie jest zwykłym biegiem, ale wydarzeniem kulturowo-społecznym, które wykorzystuje swoją popularność również po to, aby czynić dobro. Organizatorzy od lat promują akcję #BiegamDobrze, której celem jest charytatywna zbiórka na rzecz zaangażowanych w akcję organizacji dobroczynnych. Uczestnicy biegu mogą przy rejestracji założyć wirtualną zbiórkę na rzecz wybranej organizacji, co skutkuje przyznaniem im wyjątkowego, pomarańczowego numeru startowego. Reklama

- W Nationale-Nederlanden wierzymy, że maraton to nie tylko sportowe wyzwanie, ale także doskonała okazja, by poprzez wspólne działania realnie pomagać innym. Poprzez inicjatywy "Razem pokonamy maraton" oraz #BiegamDobrze łączymy siły biegaczy, kibiców i naszej firmy, aby wspierać fundacje, które każdego dnia wpływają na poprawę jakości życia ludzi. To pokazuje, jak sport i wspólna inicjatywa mogą mieć znaczący wpływ na społeczeństwo, czyniąc go bardziej wrażliwym i zaangażowanym społecznie - mówi Marta Pokutycka-Mądrala, Dyrektorka Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka Prasowa w Nationale-Nederlanden.

Kto jako pierwszy przetnie linię mety?

Wśród tegorocznych faworytów maratonu znajdują się m.in. broniący tytułu z roku 2023 Węgier Levente Szemerei, marcowy zwycięzca półmaratonu Dorian Boulvin z Belgii, Ukraińcy Mykola Nyzhnyk i Vitaliy Szafar, Polacy Mateusz Kaczor oraz Andrzej Rogiewicz, a także urodzony w Etiopii, a reprezentujący obecnie Luksemburg Yonas Kinde.

Wśród pań na papierze faworytką jest Izabela Paszkiewicz. Jej głównymi rywalkami będą zawodniczki z Ukrainy: Olga Nyzhnyk i Maryna Nemchenko oraz zeszłoroczna zwyciężczyni, Ewa Jagielska. Być może do wymienionej czwórki dołączy jeszcze Belgijka Karen Van Proeyen. Reklama

Natomiast w rywalizacji drużynowej Team!Up Europe, w której liczy się czas jednego mężczyzny i jednej kobiety, udział weźmie trzynaście drużyn, reprezentujących dziewięć państw. Wśród faworytów wymieniane są teamy reprezentujące Polskę, Belgię oraz dwa zespoły z Ukrainy.

Świętuj 100-lecie polskiego maratonu razem z nami!

15 tysięcy biegaczy - ponad 8 tysięcy na dystansie maratonu, 6 tysięcy na dystansie 10 km oraz 1,5 tysiąca dzieciaków, dziesiątki tysięcy kibiców i mnóstwo wspaniałych atrakcji w różnych częściach stolicy - to wszystko czeka na tych, którzy w ostatni weekend września wybiorą świętowanie 100. rocznicy polskiego maratonu!

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia na stronie: https://nnmaratonwarszawski.com/program/ i wskazówkami praktycznymi dla uczestników: https://nnmaratonwarszawski.com/informator/ oraz z informatorem drogowym: https://nnmaratonwarszawski.com/drogowy/.

Dla najambitniejszych wciąż trwają zapisy na biegi - zarejestruj się na stronie: https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/

Taka okazja zdarza się raz na sto lat. Nie może Cię zabraknąć! Reklama

Fundacja "Maraton Warszawski" jest największym polskim organizatorem biegów masowych i spadkobiercą najstarszego maratonu w kraju. W swoim portfolio posiada takie imprezy cykliczne jak Maraton Warszawski, Półmaraton Warszawski, Ekiden - Maraton Sztafet i inne. Jest współorganizatorem Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć", biegów Konstytucji 3 Maja, Powstania Warszawskiego i Niepodległości. Od lat prowadzi największy charytatywny program biegowy w Polsce - #BiegamDobrze i jest wydawcą kultowego portalu MagazynBieganie.pl. W tym roku obchodzi 20-lecie powstania.