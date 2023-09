Do biegu na królewskim dystansie 42,195 km zapisanych jest już prawie 6,5 tysięcy osób, na 10 km - 4 tysiące tysiące, do a do rywalizacji w sztafecie maratońskiej zgłosiło się 160 drużyn. W ramach najdłuższego dystansu rozegrane zostaną też TEAM UP! Europe i TEAM UP! Everyone - drużynowe rywalizacje teamów maratońskich złożonych z zawodników z całej Europy!