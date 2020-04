Z powodu pandemii koronawirusa 38. PKO Wrocław Maraton, który miał się odbyć 20 września, został w tym roku odwołany. "Nie możemy ryzykować. Najważniejsze jest zdrowie naszych biegaczy" - wytłumaczył dyrektor imprezy Wojciech Gęstwa.

Informacje o tym, że wrocławski maraton w tym roku może być odwołany, pojawiały się od kilkunastu dni. W piątek stało się to faktem. W specjalnym komunikacie organizator imprezy poinformował, że ze względu na ciągłe zagrożenie zdrowia i życia spowodowane pandemią, konieczność dostosowania do zaostrzonych procedur bezpieczeństwa i brak pewności co do okresu ich obowiązywania, maraton zostaje odwołany.

Gęstwa w specjalnym komunikacie przyznał, że nie była to łatwa decyzja, ale jedyna możliwa w zaistniałej sytuacji.

"Nie możemy ryzykować. Najważniejsze jest zdrowie naszych biegaczy. Termin, od kiedy będzie można organizować imprezy masowe pozostaje nieznany. Parafrazując apel Winstona Churchilla z lat wojennych: nie traktujmy dni pandemii jako tych mrocznych - niech będą to wielkie dni, w których mamy okazję wykazać się swoją odpowiedzialnością. Wrocław wróci silniejszy. Sport wróci silniejszy" - dodał.

