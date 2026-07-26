35 cm dzieliło Nowickiego i Fajdka. Trzeci rzut rozwiał już wątpliwości

Za trzy tygodnie w Birmingham Wojciech Nowicki ma bronić złota mistrzostw Europy wywalczonego dwa lata temu w Rzymie, ale wszystko wskazuje na to, że jeśli któryś z Polaków miałby w Anglii stanąć na podium, to raczej Paweł Fajdek. Uzyskane miesiąc temu 81.89 m w Zagrzebiu, a później 82.09 m w Nancy zrobiło ogromne wrażenie, nie tylko w Polsce.

Później jednak przyszły drobne problemy zdrowotne, przez tydzień pięciokrotny mistrz świata się kurował, odpuścił treningi. Nie było kilka dni temu dobrych rzutów w Bańskiej Bystrzycy, ale tam wszyscy rzucali bliżej nie zwykle, także Bence Halasz czy Anita Włodarczyk. Nasza rekordzistka świata w sobotę zdobyła złoto wśród pań, ale wynik - nieco ponad 71 metrów, nie imponował. To mogło wskazywać, że koło też nie będzie sprzyjać dalekim rzutom.

A w jego budowie uczestniczył m.in. Wojciech Nowicki, który przez ostatni miesiąc wyłącznie trenował w Spale, leczył też uraz palca. Ten występ na stadionie jego imienia w Białymstoku miał pokazać, czy jest gotowy do walki w Birmingham. Na razie wygląda na to, że będzie musiał bić się o szeroki finał zawodów. Miał w tym roku rzut na nieco ponad 75 metrów pod koniec czerwca w Poznaniu, teraz nie było lepiej.

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Fajdek zaczął od 75.55 m, Nowicki chwilę później uzyskał 74.76 m, ale w drugiej kolejce poprawił się na 75.20 m. Wydawało się, że będziemy mieli piękną walką o złoto, jak w wielu poprzednich edycjach. Paweł miał osiem tytułów, Wojciech - pięć.

Paweł Fajdek Michał Zieliński PAP

A trzecie kolejka wszystko zmieniła - Fajdek w końcu "trafił", posłał młot pod linię 80. metra - na 79.03 m. I już było jasne, że na szczycie nic się nie zmieni. Mistrz olimpijski z Tokio rzucał bowiem wciąż w okolice linii oznaczającej 75. metr, nie potrafił tego zmienić.

Wkrótce też okazało się, że zagrożone jest srebro Nowickiego. Bardzo dobrze prezentował się bowiem drugi z miotacz OŚ AZS Poznań - Marcin Wrotyński. Pięć razy zdobywał brązowy medal, to srebro było dla niego przeklęte, rok temu w Bydgoszczy zabrał mu je Dawid Piłat.

W piątej kolejce Wrotyński poprawił się na 75.74 m, już był drugi. A w ostatniej serii rzucił 76.22 m - jeden z najlepszych wyników w karierze. Nowicki zaś został przy swoim 75.20.

Fajdek się nie poprawił, miał problem z obrotami w kole, zrezygnował z ostatniej próby. - Pogoda wspaniała, kibice wspaniali, ale szkoda tego koła. Dosyć wolne. Na szczęście ten jeden rzut udało się trochę pozbierać - mówił Fajdek w TVP Sport.

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Warto zwrócić uwagę na fakt, że piąte miejsce zajął 21-letni Szymon Groenwald - poprawił życiówkę o niemal dwa metry, pierwszy raz w karierze przekroczył 70 metrów (70.10 m). A to również jeden z najlepszych... drwali na świecie.

Wojciech Nowicki Michał Zieliński PAP

Wojciech Nowicki KIRILL KUDRYAVTSEV AFP





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