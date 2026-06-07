3 lata i koniec. Sensacyjna porażka Duplantisa

W ostatnich latach Armand Duplantis stał się niezaprzeczalnym dominatorem swojej dyscypliny sportu, a więc skoku o tyczce. Szwed dzierży w garści rekord świata wynoszący 6.31 metra (wynik ustanowiony na hali). Co więcej, od 2020 roku de facto sam ustanawiał on kolejne rekordy globu, bijąc swoje własne osiągnięcia aż czternastokrotnie.

Na konto Duplantisa powędrowało już wiele cennych wyróżnień. Jest on posiadaczem między innymi: dwóch złotych medali IO, trzech złotych medali mistrzostw świata, czterech złotych medali halowych mistrzostw świata, trzech złotych medali mistrzostw Europy oraz złotego medalu halowych mistrzostw Europy. Sportowy dorobek szwedzkiego lekkoatlety robi piorunujące wrażenie.

Był on kreatorem jeszcze jednego niesamowitego osiągnięcia - przez niemal trzy lata nikt nie był w stanie pokonać szwedzkiego dominatora w bezpośrednim pojedynku. Duplantis wychodził zwycięsko z każdych zawodów, w których brał udział.

Koniec imponującej passy Duplantisa. Zrobił to na oczach swoich rodaków

Każda, nawet najbardziej imponująca seria musi doczekać się jednak swojego zakończenia. Dla Armanda Duplantisa przyszło ono 7 czerwca 2026 roku.

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Przy okazji zmagań Diamentowej Ligi w Sztokholmie Duplantis aż dwukrotnie strącił tyczkę, zawieszoną na pułapie 6.00 metrów. Swoją ostatnią próbę przeniósł na wysokość 6.05, jednak i tym razem nie udało mu się zaliczyć udanego skoku. Tym samym, już przed oficjalnym zakończeniem zmagań wiadomo, że Duplantis nie zostanie triumfatorem konkursu. Ostatecznie zwycięzcą zmagań został Australijczyk Kurtis Marschall. Zakończył on zawody z wynikiem 5.90, natomiast przy nazwisku Duplantisa widniał rezultat 5.80 (Szwed pominął wysokość 5.90, przechodząc od razu do 6.00).

To pierwszy taki przypadek od 21 lipca 2023 roku, kiedy to Armand Duplantis zakończył zawody Diamentowej Ligi na czwartym miejscu. Od tamtego czasu zwyciężył 41 kolejnych konkursów, w których brał udział.

Armand Duplantis ANDREJ ISAKOVIC AFP

Armand Duplantis podczas skoku JOHN MACDOUGALL AFP

Armand Duplantis BEN STANSALL AFP





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