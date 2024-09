22.79 m największego z największych. I nie wygrał finału. Europa czekała 36 lat

Złoty medal w igrzyskach w Rio de Janeiro, Tokio i Paryżu, złoty medal w dwóch ostatnich mistrzostwach świata w Eugene i Budapeszcie, złoty medal MŚ w hali w Glasgow na początku marca tego roku. No zeszłoroczny rekord świata, niewyobrażalne 23.56 m. To właśnie Ryan Crouser, który po swoim sukcesie w Szkocji zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale jak już wrócił, znów był tym najlepszym. Przegrał tylko w ostatnim teście przed igrzyskami, w Londynie "ograł" go Leonardo Fabbri.

