21-letni lekkoatleta walczy o życie. Pisze o "bohaterze z Polski" i zwraca się z apelem

"Bohater z Polski dał mi ogromną nadzieję"

- Najgorsze nadeszło przed świętami Bożego Narodzenia . W tym czasie nie miałem białych krwinek, przechodziłem chemioterapię i nagle dostałem zapalenia jelita grubego. Co teraz? Operacja? W moim stanie byłoby to ryzykowne. Nie miałem prawie żadnej odporności - mówił Svoboda w marcu w rozmowie z iDNES.cz.

- Podali mi antybiotyki. 60 dni w szpitalu, 14 dni bez jedzenia i picia. Podali mi sztuczne odżywianie, straciłem około 15 kilogramów, głównie mięśni. Kiedy zobaczyłem siebie w lustrze, pomyślałem: To może nie jestem ja - dodał.

To, co najgorsze jest już za nim. Wciąż jest jeszcze słaby, a włosy nadal nie chcą rosną. Svoboda jest już w domu, ale nadal - od czasu do czasu - pojawia się gorączka.