2:59.11 - to był cel polskiej sztafety. Wszystko wyjaśniło się jeszcze przed startem

W maju w Kantonie Polacy mieli dwie szanse na kwalifikację do mistrzostw świata - najpierw w biegu eliminacyjnym, później w repasażu. Nie wykorzystali jej, wytrzymałości zabrakło zwłaszcza Kajetanowi Duszyńskiemu, czyli bohaterowi polskiej ekipy z igrzysk w Tokio. Zapewne przez długie lata powtarzany będzie jego finisz z finału miksta, gdy ograł zawodników z USA, Holandii czy Dominikany i dał nam sensacyjne złoto.

Wtedy w Japonii Polacy świetnie pobiegli też jednak i w sztafecie męskiej. Najpierw w półfinale Dariusz Kowaluk, Karol Zalewski, Jakub Krzewina i Kajetan Duszyński wybiegali czas 2:58.55, pewnie awansowali do finału. A w nim Krzewinę zamienił Mateusz Rzeźniczak, 2:58.46 wystarczyło do piątej pozycji.

Takie coś było potrzebne właśnie dzisiaj.

W całej historii polskiej lekkoatletyki męska sztafeta 4x400 m tylko pięć razy przebiegła ten dystans poniżej 2:59.12. Specjalnie podajemy ten czas, a dlaczego - o tym za chwilę. W tym tylko dwa razy w tym wieku, właśnie w tokijskich igrzyskach.

W Kantonie kwalifikację do mistrzostw świata wywalczyło 14 sztafet, zostały więc dwa wolne miejsce. Tu zasady są bezwzględne: te dwie przepustki wezmą ci, którzy będą mieli najlepsze czasy w okresie kwalifikacyjnym, czyli od startu ostatnich igrzysk do 24 sierpnia 2025 roku.

Do dziś tę kwalifikację mieli więc: Japończycy (2:58.22 rok temu w Paryżu) i Zambijczycy (2:59.12 wiosną tego roku w Ghanie). Oprócz nas walczą o to jeszcze m.in. Włosi, Hiszpanie, Niemcy, Węgrzy czy Nigeryjczycy. Celem w Chorzowie było więc przebiegnięcie poniżej 2:59.12, a dla pewności najlepiej jeszcze poniżej 2:58.22, co w naszej historii udało się tylko raz - gdy "Lisowczycy" bili 27 lat temu w Nowym Jorku rekord Polski (2:58.00).

Ostatecznie trener Krzysztof Węglarski postawił dzisiaj głównie na młodzież. W składzie na rywalizację w Chorzowie nie znalazł się Karol Zalewski, czyli mistrz olimpijski z Tokio w mikście, który dość sceptycznie wypowiadał się osiem dni temu o szansach Polaków aż na tak szybki bieg. - Będzie to bardzo trudne, zwłaszcza w imprezie niemistrzowskiej - mówił w Olsztynie chwilę po tym, jak sam przebiegł okrążenie stadionu w 45.66 s.

W składzie znaleźli się więc głównie ci, którzy pod koniec lipca wygrali złoto na uniwersjadzie w Bochum, z jedną zmianą. Jako trzeci biegł nie Wiktor Wróbel, a Duszyński. Zaczynał zaś Daniel Sołtysiak, przekazywał pałeczkę Marcinowi Karolewskiemu, a kończył - Maksymilian Szwed. W Bochum do triumfu wystarczył czas 3:03.64, teraz trzeba było z niego urwać... 4,5 sekundy.

Rywalami Polaków na wypełnionym Śląskim byli Hiszpanie, Węgrzy oraz reprezentacja Polski U-20. Zwłaszcza obecność tych pierwszych mogła gwarantować dobry poziom, ale czy wystarczający?

Zanim jednak na dobre ruszyli do boju, wszystko... okazało się jasne. Sędziowie odstrzelili falstart, okazało się, że popełnił go Sołtysiak. Zobaczył czarną kartkę, oznaczało to dyskwalifikację. Polak ruszył z pretensjami, wywalczył "bieg pod protestem". Wynik naszych formalnie nie byłby więc liczony, chyba że udałoby się udowodnić niewinność.

- Od razu uważałem, że tego falstartu nie popełniłem. Może nacisnąłem za mocno na ten blok, ale falstartu nie było - zarzekał się w TVP Sport Sołtysiak.

To też wpłynęło na nerwowość. Polacy objęli prowadzenie pod koniec drugiej zmiany, utrzymał je z dużą przewagą Duszyński, choć osłabł na finiszu. A później Szwed biegł bardzo dobrze, ale też nikt go nie naciskał. Wyszedł z tego dobry czas 3:00.23. Ale za słaby, by nawet walczyć o uniknięcie dyskwalifikacji. Choć zostało jeszcze osiem dni, nie ma co się oszukiwać. Polaków w Tokio zabraknie.

