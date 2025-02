2.00.38, trzeci czas w Europie. Co za bieg Polki. A to nie był jeszcze finał

2,5 roku temu w Monachium Anna Wielgosz osiągnęła swój największy sukces - mistrzostwach Europy w Monachium wywalczyła brązowy medal. Trudno było się spodziewać, by o to samo była w stanie powalczyć w mistrzostwach świata w Budapeszcie czy w olimpijskich zmaganiach w Paryżu, niemniej wyniki budziły u niej samej rozczarowanie. A przecież w czerwcu zeszłego roku w Rzymie wszystko było jeszcze w najlepszym porządku, w półfinale ustanowiła rekord życiowy (1:59.01), w finale też "złamała" dwie minuty. Choć akurat wtedy wystarczyło to "tylko" do szóstej lokaty.

Reklama