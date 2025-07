180. raz Konrada Bukowieckiego, wcześniej poprosił kibiców. Polak znów na podium

Konrad Bukowiecki po drużynowych mistrzostwach Europy zaskoczył swoją dokładną wiedzą statystyczną z zakresu... własnych występów. Poinformował wtedy, że to był jego 250. seniorski występ i po raz 179. uzyskał wynik powyżej 20 metrów. Na ten 180. musiał zaczekać kilkanaście dni, do kolejnego startu. W Lucernie cztery razy posyłał kulę za granicę 20. metra - 20.74 cm wystarczyło do trzeciej pozycji. A triumfował oczywiście Leonardo Fabbri (21.62 m).