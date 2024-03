18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski już 24 marca

Rekordowy bieg i 33. PZLA Mistrzostwa Polski w półmaratonie

Podczas 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego, jednej z największych imprez sportowo-społecznych w kraju, odbędą się 33. PZLA Mistrzostwa Polski w półmaratonie.

To wyróżnienie dla stolicy i zapowiedź wielkich emocji. W tym roku na starcie biegu głównego oraz towarzyszącego mu New Balance Biegu Na Piątkę zameldowało się rekordowe 20 tys. biegaczy.

Na trasę "piątki" biegacze wyruszą już o 9:30, zaś rywalizacja "połówki" rozpocznie się o 11:00.

Reklama

- Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby osób aktywnych fizycznie, szukających areny dla swoich amatorskich startów. Bieg półmaratoński ulicami stolicy od lat jest ukoronowaniem wielomiesięcznych, zimowych treningów, a zarazem otwarciem kolejnego sezonu startowego. Tegoroczny 18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski zgromadził na listach startowych 20 tysięcy biegaczy, co jest absolutnym rekord ostatnich lat! - mówi Marek Tronina, prezes Fundacji "Maraton Warszawski".



Pobiegną w słusznej sprawie! Biegowa akcja charytatywna #BiegamDobrze

Od 2015 roku Fundacja "Maraton Warszawski" prowadzi biegową akcję charytatywną #BiegamDobrze. W ramach projektu uczestnicy imprez mogą wybrać cel społeczny, a za pośrednictwem prowadzonych przez siebie zbiórek - pozyskują środki na wsparcie wybranej organizacji społecznej. W ten sposób zebrano ponad 9 milionów złotych na cele dobroczynne. Od początku akcji łącznie ponad dwadzieścia organizacji charytatywnych skorzystało ze wsparcia zgromadzonego przez uczestników wydarzeń. Z zebranych środków m.in. wyremontowano poczekalnię na oddziale onkologicznym Warszawskiej Akademii Medycznej, przeprowadzono setki godzin terapii dla osób w spektrum autyzmu, wsparto telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, wybudowano plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami w Łazienkach Królewskich, zakupiono niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i aparaty słuchowe dla uczestników Powstania Warszawskiego. Reklama

- Pokochaliśmy tę imprezę za charytatywny charakter, ponieważ w jednym łączy pasję do biegania z chęcią do pomagania. Chcemy wspierać biegaczy, wolontariuszy, sportowców oraz fundacje. Dofinansujemy najwyższe zbiórki #BiegamDobrze na dystansie półmaratońskim, które wspierają potrzebujących - odpowiednio w kwotach 5, 10, 15 tysięcy złotych. Biegamy nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Fajna energia nakręca wszystkich do pomagania - opowiada Marta Pokutycka-Mądrala, dyrektorka komunikacji korporacyjnej, rzeczniczka prasowa Nationale-Nederlanden.

Organizacja ruchu drogowego

W dniach 23-24 marca na ulicach, którymi prowadzi trasa 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego, pojawią się czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego. We wszystkich miejscach, których dotyczą zmiany, już na dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy zawisły informacje dla kierowców i pieszych.

- Nasi wolontariusze prowadzą szeroką akcję informacyjną. Informujemy o każdym utrudnieniu i alternatywnych możliwościach przemieszczania się. Należy pamiętać, że zmiany są jedynie czasowe! Niedzielna impreza rozpocznie się o godz. 9:00 i zakończy do 14:30. Jak co roku, kolejne ulice będą otwierane po przebiegnięciu zawodników. Dołożymy wszelkich starań, aby wznowić standardową organizację ruchu tak szybko, jak będzie to możliwie - mówi Marek Tronina, prezes Fundacji "Maraton Warszawski". Reklama

Szczegóły wraz z mapami i przybliżonymi godzinami zamknięcia ulic znajdziecie na stronie: https://nnpolmaratonwarszawski.com/drogowy/

Widowisko dla całego miasta

W dniu głównych biegów, w niedzielę, na ich trasie staną specjalne strefy kibicowania. W 25 takich miejscach znajdziecie, przy dźwiękach muzyki, mnóstwo emocji, zabawy i radosnych ludzi. Na najmłodszych czekają konkursy kibicowania z nagrodami, możliwość zdobycia gadżetów do dopingowania, sprawdzenia sprawności sportowej i artystycznej.

- Zapraszamy wszystkich Warszawiaków do kibicowania i życzymy dobrej zabawy podczas witania wiosny w Warszawie. Niech to będzie wielkie święto biegania, pełne pozytywnych emocji i radości. Zachęcamy do wspierania zawodników na trasie, bo nie często mamy okazję brać udział w wydarzeniach generujących tak pozytywne interakcje między ludźmi. Stwórzmy w ten weekend atmosferę, której pozazdroszczą nam organizatorzy największych światowych biegów ulicznych! - podsumowuje Marek Tronina, prezes Fundacji "Maraton Warszawski".

Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski - mapa punktów kibicowania /