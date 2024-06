17-letni talent odpalił. Polka coraz bliżej igrzysk. To córka byłego piłkarza kadry

Anastazja Kuś w biegu eliminacyjnym na 400 metrów w lekkoatletycznych mistrzostwach Polski w Bydgoszczy zajęła drugie miejsce. Do końca toczyła zacięty bój o zwycięstwo z Justyną Święty-Ersetic.

Ostatecznie triumfowała nasza była mistrzyni Europy, ale 17-latkę wyprzedziła o zaledwie 0,03 sek. Kuś zanotowała czas 52,26 sek. To oznaczało, że rekord życiowy poprawiła aż o 0,74 sek. Wynik lekkoatletki AZS UWM Olsztyn to jest jednocześnie rekord Polski do lat 18. Poprzedni od września 2020 roku należał do Kornelii Lesiewicz i wynosił 52,73 sek. Reklama

Reklama Natalia Kaczmarek: Chcę to powtórzyć. WIDEO / materiały prasowe / materiały prasowe

Anastazja Kuś zrobiła krok w kierunku igrzysk w Paryżu

- Nie mogłam sobie wymarzyć lepszego początku mistrzostw Polski. Mam nie tylko nowy rekord życiowy, ale też pobiłam rekord Polski i z dużym Q awansowałam do finału. To było moje marzenie, by pobiec w biegu o medale. Biegło mi się naprawdę znakomicie. Treningi pokazywały, że może być szybko, ale nie sądziłam, że będzie aż tak szybko - mówiła za metą Kuś.



- Lubię biegać z seniorkami i kolejny raz pokazałam, że się nie stresuję. W tym biegu na ostatniej prostej nie pamiętam, co się działo. Wiem tylko, że na metę wpadłam razem z Justyną Święty-Ersetic. Biegam teraz z dziewczynami, które oglądałam w telewizji. One były moimi idolkami i autorytetami. Niesamowite, że mogę razem z nimi stawać na starcie i jeszcze biegać z nimi na równym poziomie - dodała.

Kuś zapowiada, że wszystko, co chciała osiągnąć przed tymi MP, już osiągnęła. W finale (godz. 21.10) zamierza się dobrze bawić. Za tydzień Kuś wystąpi w Lublinie w MP U-18, a za trzy tygodnie czekają ją starty w mistrzostwach Europy U-18 w Bańskiej Bystrzycy.

Reklama

- Tam chciałabym powalczyć o złoty medal. I wcale tego nie ukrywam - przyznała.



Kto wie jednak, czy te plany nie ulegną zmianie. Kuś zrobiła bowiem duży krok w kierunku igrzysk olimpijskich w Paryżu. Obecnie ma siódmy czas w Polsce w tym roku. Jeżeli jeszcze stać ją będzie na to, by poprawić go w finale albo jeśli stanie na podium, to z pewnością trener kadry Aleksander Matusiński będzie miał twardy orzech do zgryzienia.

On sam uważa Kuś za wielki talent polskiej lekkoatletyki. Miał przyjemność pracować z 17-latką na zgrupowaniach i zrobiła ona na nim duże wrażenie. Chwalił przy tym pracę, jaką wykonuje z tą zawodniczką trenerka Bronisława Ludwichowska.



Na pewno po tym biegu jestem bliżej igrzysk w Paryżu. To jest moje marzenie, ale jeśli się nie uda, to trudno. Jestem jeszcze bardzo młodą zawodniczką. Na pewno włączyłam się do walki o te igrzyska. Wszystko, co się dalej wydarzy, pozostawiam losowi i górze ~ powiedziała.

Zapytana o to, czy nie przeszkadza jej fakt, że widzi się w niej przyszłą gwiazdę polskiej lekkoatletyki, odparła: - Cieszę się, że wiele osób uważa, że jestem talentem.



To córka byłego piłkarza reprezentacji Polski

Jej ojcem jest Marcin Kuś. To były piłkarz reprezentacji Polski. 42-latek przygodę z wielką piłką zaczynał w Polonii Warszawa. W Ekstraklasie występował jeszcze w: Lechu Poznań, Koronie Kielce, Cracovii i Ruchu Chorzów. Grał też w Queens Park Rangers, a także w Torpedo Moskwa i Istanbul BB. Reklama

17-latka, poza tym, że trenuje lekkoatletykę, to grywa jeszcze na pianinie, ale też uwielbia grać w tenisa. Jest aktywna na Instagramie. Tam buduje swoją markę.



- Lubię to robić. To przynosi efekty. Wiem też, że to jest bardzo potrzebne. Poza tym sprawia mi to przyjemność - zakończyła.

Kuś jest świadoma tego, jak budować swoją markę. Do tego, co robi, podchodzi bardzo profesjonalnie. Sportowo ciągle idzie do przodu, a poza stadionem również nieźle sobie radzi. W tym roku wzięła udział - jako modelka - w sesji dla jednej z firm odzieżowych. Można ją było dostrzec na plakat w firmowych sklepach.



Anastazja Kuś w roli modelki / Instagram/anastazja.kus / Instagram

Z Bydgoszczy - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Anastazja Kuś / Tytus Żmijewski / PAP

Marcin Kuś (pierwszy z prawej) w barwach Polonii Warszawa / ANTONIO COTRIM/LUSA / AFP

Anastazja Kuś / Tytus Żmijewski / PAP