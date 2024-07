16-latek z fantastycznym rekordem świata. Żaden polski senior nie biegał tak szybko

Aż trudno w to uwierzyć, że do wyniku Czubaka nie był w stanie "dobrać się" przez te 25 lat żaden z Polaków, mimo że mieliśmy w tym czasie wielu dobrych specjalistów od 400 metrów. Takich, którzy zdobywali medale w największych imprezach, za to w rywalizacjach sztafet.