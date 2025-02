14 setnych Polki, walka o legendarny rekord kraju. Ale co zrobiła Etiopka!

Weronika Lizakowska w półfinale igrzysk w Paryżu rozprawiła się z 24-letnim rekordem kraju Lidii Chojeckiej (3:57.31), ale po biegu jednak płakała. Co z tego, że uzyskała wynik marzeń, skoro nie dał jej awansu do finałowej rywalizacji. A Klaudia Kazimierska miała w innym biegu czas gorszy o 2,5 s, ale jednak znalazła się wśród najlepszych 15 uczestniczek igrzysk.

Teraz podopieczna trener Zbigniewa Króla celuje w kolejny rekord byłej znakomitej specjalistki od średnich dystansów. Była bliska poprawienia tego na milę, w niedzielę w Toruniu "goniła" za najlepszym w Polsce wynikiem na 1500 m pod dachem. 22 lata temu Chojecka uzyskała w Birmingham 4:03.58, dziś ten historyczny wynik nie dałby jej minimum na HMŚ w Nanknie. A taki jest cel Lizakowskiej - by pobiec w Chinach. Namiastkę takiej rywalizacji zawodniczka Resmusa Kościerzyna miała w niedzielę w Toruniu.

Weronika Lizakowska o mały włos od rekordu Polski na 1500 m w hali. A Gudaf Tsegay tuż za rekordem świata

Na starcie pojawiła się bowiem jedna z dwóch największych gwiazd tego dystansu, ale największa w hali - Etiopka Gudaf Tsegay. Można mówić, że na stadionie to Faith Kipyegon świętuje triumfy, ale pod dachem Tsegay nie ma sobie równych. Rekord świata ustanowiła cztery lata temu w Lievin (3:53.09), dziś celem było poprawienie jej własnego rekordu mityngu (3:54.77 sprzed trzech lat). Szalone tempo nadała od początku Magdalena Breza, ale po jej szybkim zejściu z bieżni Tsegay została już sama ze swoim zadaniem. Nawet świetna - i wciąż młodziutka - Birke Haylom nie była w stanie go utrzymać.

Z czasem stało się jasne, że Tesgay poprawi rekord mityngu, ale być może zbliży się też do rekordu świata. Zostało pomiędzy - wyraźnie poprawiony jeden, do drugiego zabrakło zaledwie niecałej sekundy. Gdyby ktoś naciskał...

Z tyłu zaś o swój cel walczyła Lizakowska. Też biegła znakomicie, próbowała gonić może nie tyle Haylom, co trzecią z Etiopek Worknesh Mesele. Skończyła czwarta - wynik to 4:03.72. Do rekordu Polski Chojeckiej zabrakło 14 setnych! - Może gdybym się rzuciła - śmiała się po biegu podopieczna Zbigniew Króla. I mówiła, że nie była jakoś szczególnie mocno zmęczona. Mimo że kilka startów w ostatnim czasie ma już w nogach.