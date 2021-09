Miasteczko oferuje również strefę gastronomiczno-kulinarną, gdzie można spróbować specjałów kuchni regionalnej, strefę EXPO, Targi Książki, Strefę Dziecka. Dwoma dużymi wydarzeniami na terenie Miasteczka Biegowego, które towarzyszą rywalizacji sportowej są Festiwal Lachów i Górali oraz Salon Przemysłu Turystycznego.

Podczas Festiwalu Lachów i Górali prezentowane są tradycje regionu, ludowe stroje i pieśni w wykonaniu najlepszych zespołów folklorystycznych. W pawilonie Salonu Przemysłu Turystycznego odbywają się dyskusje z udziałem przedstawicieli biznesu, samorządów, naukowców oraz - oczywiście - sportowców. Celem dyskusji jest znalezienie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób zdrowy tryb życia i sportowe osiągnięcia mogą być powiązane z efektywnym prowadzeniem biznesu i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego.

Reklama

Atrakcje Festiwalu Biegowego w Piwnicznej-Zdroju

Jedną z atrakcji pierwszego dnia 12. Festiwalu Biegowego w Piwnicznej-Zdroju była rozgrzewka z Fit Lovers, która przyciągnęła zarówno młodych, jak i nieco starszych. Fit Lovers to dwoje zapaleńców, którzy postanowili zarażać innych ideą zdrowego, aktywnego życia. W 2014 roku Pamela Stefanowicz i Mateusz Januszek zaczęli nagrywać filmy poświęcone fitnessowi, które publikowali na łamach YouTube. W lipcu 2018 roku ich kanał przekroczył milion subskrypcji. Dzisiaj znają ich prawie wszyscy Polacy.

Takiego gwaru i tylu uczestników nie ma chyba w żadnej innej festiwalowej strefie. O jakiej strefie mowa? Oczywiście o Strefie Dziecka, znajdującej się w namiocie numer 4. To w niej swoje królestwo mają dzieci uczestników, którzy przyjechali na 12. Festiwal Biegowy. Wystarczy przekroczyć próg tej strefy, aby przenieść się do świata gier, konkursów, quizów i zabaw przygotowanych specjalnie dla milusińskich. Dla tych najmłodszych i nieco starszych dzieci organizatorzy 12. Festiwalu Biegowego przygotowali mnóstwo atrakcji. O to dbali sympatyczni animatorzy.

Pierwszy dzień 12. Festiwalu Biegowego w Piwnicznej-Zdroju to był czas pełen emocji. Zawodnicy wzięli udział biegach: na dystansie jednej mili, 15 kilometrów i w biegu w krawacie, Odbył się także Bieg Lachów i Górali. Jak co roku, na starcie pojawiły się całe pokolenia. Licznie obecni byli również reprezentanci Słowacji. O godz. 22.30 wystartował piąty, a zarazem ostatni bieg pierwszego dnia Festiwalu - Bieg Nocny na 7 km.

W tym roku na starcie pojawiło się ponad pięć tysięcy uczestników, którzy rywalizować będą na ponad dwudziestu dystansach. Ich łączna długość to ponad 300 kilometrów.

W sobotę zawodnicy rywalizują m.in na dystansie 61 i 100 kilometrów. Odbywają się także górskie Mistrzostwa Polski w Nordic Walkingu.

Wyniki Biegu na 1 Milę:

Kobiety do 40. roku życia:

Sylwana Gajda Sylwia Hałaczkiewicz Klaudia Szmigiel

Kobiety po 40. roku życia:

Beata Winiarczyk- Jadach Anna Wojciechowska Katarzyna Marut

Mężczyźni do 40. roku życia:

Maciej Bielski Michał Kaczmarek Filip Buliński

Mężczyźni po 40 roku życia:

Michał Jamioł Damian Darul Grzegorz Stępień

Wyniki Biegu w Krawacie:

Kobiety:

Katarzyna Kmieć Sylwia Hałaczkiewicz Katarzyna Brzózka

Mężczyźni:

Przemysław Jędrusiak Grzegorz Osuch Michał Hemperek

Wyniki Biegu na 15 km:

Kobiety:

Valentyna Veretska (1h 2min. 32sek.) Nataliia Semenovych (1h 2 min. 42 sek.) Maria Domiszewska (1h 4 min 10 sek.) Anna Skalska (1h 5 min 14 sek.) Elźbieta Ogłuszka (1h 12 min 59 sek.) Karolina Blajer (1h 12 min 59 sek.)

Mężczyźni:

Andrii Starzhynskyi (49 min.10 sek.) Piotr Jaśtal (50 min. 06 sek.) Tomasz Pociecha (50 min. 48 sek.) Ignacy Domiszewski (51min.17sek.) Radosław Piasecki (53 min. 08 sek.) Bartłomiej Olbrych (53 min. 33 sek.)

Nocny bieg na 7 km nie ustępował poziomem poprzednim wydarzeniom. Rywalizacja na jego trasie było również niezwykle emocjonująca i przyniosła ciekawe rozstrzygnięcia. Zwycięzcą został Henryk Warzecha. Najlepszą kobietą była z kolei Klaudia Lasocka.

Z Piwnicznej-Zdroju Zbigniew Czyż/informacje organizatora