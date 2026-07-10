12.20 s w biegu z Pią Skrzyszowską w Monaco. Fotofinisz decydował o miejscu Polki

Jeśli w sierpniowych mistrzostwach Europy w Birmingham mamy szukać "pewniaków" do medali, to osoba Pii Skrzyszowskiej wydaje się być tą z pierwszego szeregu. Niekoniecznie do złota, bo na drodze Polki znów staną pewnie te same rywalki. Z ostatnich dwóch rywalizacji o prymat na kontynencie Polka przywiozła złoto (Monachium, 2022) i brąz (Rzym, 2024). I zapewne znów jej głównymi rywalkami będą Holenderka Nadine Visser, Szwajcarka Ditaji Kambundji oraz - jeśli zdrowie pozwoli - Cyrena Samba-Mayela.

Visser pojawiła się dziś na starcie Diamentowej Ligi w Monaco, choć to nie ona była tam największa gwiazdą. Ani nie Skrzyszowska. To oczywiście Masai Russell - mistrzyni olimpijska z Paryża, które jednak w Tokio została bez medalu, a finał skończyła tuż przed Polką, o jedno miejsce.

To jednak dominatorka, w tym sezonie już czterokrotnie biegała poniżej 12.30 s. A 12.14 s z Xiamen to drugi wynik w historii dystansu 100 m przez płotki.

Diamentowa Liga w Monaco. Pia Skrzyszowska na starcie. Dwa tory obok mistrzyni IO z Paryża

Russell wygrała DL w Xiamen, Szanghaju i Eugene. A skoro sześć dni temu uzyskała 12.24 s, to forma wciąż została szczytowa. Dziś wyszła z bloków jak z katapulty - i już nie było wątpliwości, kto wygra. Amerykanka miała pewną przewagę, niezagrożoną. Finiszowała w 12.20 s, to czas fenomenalny. O jedną dziesiątą poprawiła rekord zawodów w Monaco, należący od trzech lat do jej rodaczki Nii Ali.

Masai Russell Artur Widak/Nur Photo via AFP AFP

Skrzyszowska walczyła o czwartą pozycję, choć na trzecim płotku była jeszcze trzecia. Za Russell i Amerykanką Rayniah Jones. A później sporo jednak straciła do Alayshy Johnson, wyprzedziła ją także Nadine Visser. Warszawianka wpadła jednak niemal równo na kraty z Jones, potwierdził to fotofinisz.

Obu zaliczono czas 12.54 s, Visser była szybsza o pięć setnych, a Johsnon uzyskała 12.38 s. Czwarta czy piąta lokata miała znaczenie, to jednak dodatkowe punkty w kontekście walki o wrześniowy finał cyklu w Brukseli. A Polka, przed dzisiejszymi zawodami, była w nim dopiero 11.

Ostatecznie tysięczne części zdecydowały o czwartej lokacie Pii. Pięć punktów dało awans w rankingu DL na ósmą pozycję.

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Pia Skrzyszowska ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News





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