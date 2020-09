W piątek 2 października wystartuje jedna z największych, a przy tym najwszechstronniejsza impreza dla miłośników ruchu w Polsce - 11. Tauron Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju. Przez trzy dni w uzdrowisku pobiegnie i pomaszeruje tym razem ok. 6 000 osób z Polski i zagranicy. Wydarzenie odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym i zostanie dostosowane do aktualnych przepisów dot. przeciwdziałaniu pandemii COVID-19. Zapisy trwają w portalu festiwalbiegowy.pl.

"Zdrowie uczestników jest najważniejsze"

W nową dekadę Festiwal Biegowy wstępuje w nowej rzeczywistości i z nowym terminem - 2-4 października 2020 r. Organizacji wydarzenia w tradycyjnym wrześniowym terminie przeszkodziła pandemia COVID-19 i wywołany nią wzrost liczby zachorowań na koronawirusa w woj. małopolskim, a w następstwie - zwiększenie rygoru sanitarnego w powiecie nowosądeckim. - Decyzja o przesunięciu imprezy w czasie była dla nas trudna, ale podjęliśmy ją z pełną odpowiedzialnością. Zdrowie uczestników i gości imprezy w dobie pandemii COVID-19 jest dla nas priorytetem - podkreśla Zygmunt Berdychowski, twórca Festiwalu Biegowego w Krynicy-Zdroju.

Wprowadzenie w dn. 8 sierpnia 2020 r. tzw. "czerwonej strefy" w 20 powiatach w 6 województwach, w tym w powiecie nowosądeckim, przyniosło pożądany efekt - liczba nowych zakażeń spadła do niskiego poziomu, a nowe zakażenia mają dziś już charakter miejscowych ognisk (wesela, uroczystości itp.). To, wraz z szeroko zakrojonymi środkami bezpieczeństwa powziętymi przez Fundację "Festiwal Biegów", przewidującymi m.in. obowiązek zakrywania twarzy i ust, dezynfekcje rąk i powierzchni, ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu między biegaczami poprzez wprowadzenie specjalnych stref startowych i zbiórkowych oraz wydzielonych powierzchni bezkontaktowych w biurze zawodów, pozwoli bezpiecznie przeprowadzić 11. Tauron Festiwal Biegowy.

- Z uwagi na ograniczenia byliśmy zmuszeni do rezygnacji z kilku aktywności które od lat towarzyszyły krynickiej imprezie (Forum Sport Zdrowie Pieniądze, Strefa Dzieci), jednak nadal planujemy festiwalowe EXPO w którym udział zadeklarowało kilkadziesiąt firm. Na scenie zobaczymy występy artystów w ramach Festiwalu zespołów lachowskich i góralskich - informuje Fundacja "Festiwal Biegów".

Zdjęcie Tauron Festiwal Biegowy / materiały prasowe /

Pod górę i z górki

11. Tauron Festiwal Biegowy to 25 konkurencji biegowych i nordic walking, z trasami o długości ponad 300 km. Najdłuższą trasę posiada Bieg 7 Dolin, rozgrywany w ramach Ultramaratonu Wyszehradzkiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Koronnym dystansem pozostaje festiwalowa "setka" - Bieg 7 Dolin 100 km. Do wyboru są także krótsze dystanse, rozgrywane na kolejnych fragmentach trasy wyznaczonej w urokliwym Beskidzie Sądeckim. Do wszystkich konkurencji górskich i ultra w Krynicy zgłosiło się już blisko 3200 osób.

Najtrudniejsza konkurencja krynickiego Festiwalu pozostaje Iron Run. W ciągu trzech dni uczestnicy wystartują aż 9 razy. Biegając po ulicy i po górach pokonają ponad 140 km. Do startu zgłosiła się rekordowa liczba 160 zawodników, w tym aż 11 kobiet. - Iron Run to wyzwanie dla najsilniejszych. W Krynicy "słaba płeć" bywa tą silniejszą- podkreśla Zygmunt Berdychowski, który już dwukrotnie kończył tę morderczą konkurencję.

Największym biegiem ponownie będzie ORLEN Życiowa 10-tka, do której zgłosiło się już prawie 1300 osób. Wyróżnikiem konkurencji jest opadająca na całej długości trasa (deniwelacja terenu 128 m). Zawodnicy startują drugiego dnia imprezy i biegną z krynickiego deptaka do Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie w Muszynie.

Ponad 700 osób zgromadzą Koral Maraton i półmaraton. O tytuły mistrzów kraju w górskich odmianach nordic walking na stokach Jaworzyny Krynickiej i Góry Parkowej powalczy ponad 300 osób.

11. Tauron Festiwal Biegowy to także - a może przede wszystkim - rekreacja i zabawa. Można wystartować w Biegu z krawatem, przywdziać fantazyjne stroje w Biegu Przebierańców czy bawić się z pociechami w biegach dzieci i kibiców. Rozbieganym paniom dedykowany jest Bieg Kobiet. Profilaktyce zdrowotnej dedykowany jest Bieg "1 km dalej od cukrzycy".