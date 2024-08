11 medali z rzędu i koniec. Nasz mistrz kajał się po konkursie. "Przepraszam. Zawiodłem"

Wojciech Nowicki nie wyglądał zbyt dobrze już w eliminacjach. Tam musiał czekać na to, co zrobią rywale, by awansować do finału. Ostatecznie się w nim znalazł. I zapewniał, że jak znajdzie na stadionie punkty odniesienia, to w walce o medale jego rzuty będą wyglądały znacznie lepiej. Nie wyglądały.

Pustka i brak czucia. Wojciech Nowicki miał wielkie problemy. Słowo "przepraszam" padło wiele razy

- Nie wiem, co nie zagrało, Nie miałem kompletnie czucia, choć czułem się fantastycznie. Byłem świetnie przygotowany i dobrze nastawiony psychicznie. Kiedy jednak wchodziłem do koła, to brakowało mi czucia. Kompletnie nie wiedziałem, co mam w nim robić. Nie mam bladego pojęcia i to się przełożyło na słabe rezultaty. Była nędza. To było sześć beznadziejnych rzutów. Teraz pewnie pojawią się negatywne komentarze i będę musiał to przełknąć. Biorę to na klatę - powiedział Nowicki.