10 dni do biegu i niemal 20 tysięcy uczestników na listach startowych

Wiosna, mimo ostatnich pogodowych zawirowań na pewno wystartuje w Warszawie - to już tradycja! 18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski, wraz z towarzyszącym mu New Balance Biegiem Na Piątkę, cieszą się ogromną popularnością. Na liście startowej biegu głównego jest już 14 tysięcy nazwisk, a do towarzyszącego zgłosiło się prawie 5 tysięcy chętnych.

- W tym roku czeka na nas zupełnie nowa trasa i rekordowa edycja. Przed pandemią półmaraton warszawski sięgał 12-13 tysięcy. Dzisiaj mamy blisko 14 tysięcy zapisanych biegaczy. Liczba zgłoszeń razem z biegiem na 5 to prawie 20 tysięcy.- mówi Marek Tronina, prezes Fundacji “Maraton Warszawski". Reklama

33. PZLA Mistrzostwa Polski w półmaratonie i nowa trasaPodczas 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego odbędą się 33. PZLA Mistrzostwa Polski w półmaratonie. To wyróżnienie dla stolicy i zapowiedź wielkich emocji. Na liście startowej znajduje się prawie sześćdziesiąt nazwisk, a w śród nich: Mateusz Kaczor z życiówką w półmaratonie 1:03:31 oraz Monika Jackiewicz (PB: 1:10:39), walczącą o kwalifikacje na półmaraton na zbliżające się Mistrzostwa Europy w Rzymie.

- Moja forma jest stabilna, po maratonie podtrzymuję ją, chcę poprawiać swoje wyniki. W tamtym roku byłem bardziej wyeksploatowany, ale nie bałem się ruszyć. W zeszłym roku dobiegłem jako pierwszy z Polaków i jako pierwszy Europejczyk. - mówi Mateusz Kaczor, pretendent do tytułu mistrza Polski w półmaratonie.



Oprócz obecności czempionatu, wyjątkowy jest także jubileusz związany z trasą. Dokładnie dziesięć lat temu start i meta po raz ostatni ulokowane były w tych lokalizacjach, w których spotkamy się i teraz.

Trasa sprzyja szybkiemu bieganiu. Start półmaratonu usytuowany będzie na Moście Poniatowskiego. Trasa poprowadzi wzdłuż Alei Jerozolimskich w stronę Ronda De Gaulle’a. Następnie zawodnicy pobiegną w stronę Żoliborza, aż do Placu Wilsona. Później Gwiaździstą dostaną się na Wybrzeże Gdyńskie i dotrą na Most Gdański. Po przeprawieniu się na drugą stronę Wisły będą przemierzać Pragę-Południe Wybrzeżem Helskim oraz ulicami Okrzei, Jagiellońską i Zamoyskiego aż do błoni PGE Stadionu Narodowego, gdzie znajdować się będzie meta. Reklama

New Balance Bieg na Piątkę - niepowtarzalna szansa dla amatorów

Wraz z 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonem Warszawskim 24 marca wystartuje również New Balance Bieg na Piątkę. O godzinie 9:30, biegacze rozpoczną zmagania na moście Poniatowskiego, dalej trasa poprowadzi wzdłuż Alei Jerozolimskich aż do Ronda De Gaulle’a - piątkowicze przetrą szlaki półmaratończykom. Na rondzie biegacze zrobią nawrotkę. Wybrzeżem Szczecińskim oraz ulicą Siwca skierują się w stronę mety usytuowanej na błoniach PGE Narodowego.

- Bardzo nas cieszy stale rosnąca frekwencja. Wychodzimy z założenia, że jeśli biegasz, to jesteś biegaczem. 5 km może pokonać każdy, więc New Balance Bieg na Piątkę jest idealnym rozwiązanie dla każdego. Jest to dobry początek na rozpoczęcie sezonu biegaczy! - mówi Iga Bielawski, Marketing Director CEE at New Balance.

- 5 km jest to najbardziej wdzięczna dystans, dla każdego, który chcą się przetestować przed długimi dystansami, spróbować swoich ich. Bardzo fajnie, że przy takich dużych imprezach są krótsze dystanse, które pozwalają każdemu przebiec, nawet tym , którzy zaczynają lub towarzyszą innym biegaczom. Jestem ciekawy jakie będą wyniki będą tym razem na mecie. - mówi Henryk Szost, rekordzista Polski w maratonie, ambasador marki New Balance.

Reklama

Warszawskie bieganie

Po raz kolejny sponsorem tytularnym tej wyjątkowej imprezy została marka Nationale-Nederlanden, dla której obecność w wydarzeniu jest kolejną aktywnością w obszarze promocji profilaktyki i zdrowego stylu życia. Marka od lat angażuje się w wydarzenia biegowe w Polsce i za granicą.

- Przede wszystkim promujemy profilaktykę. Bieganie mamy już w DNA oraz we krwi i to widać. Każdy powinien spróbować swoich sił, bo to nie jest sport dla elity, tylko dla każdego, kto chce biegać i tym samym zadbać o swoje zdrowie - mówi Karolina Dzwonnik-Jankowska, Ekspertka ds. marketingu i komunikacji w Nationale-Nederlanden Polska.

Marką angażującą się w wydarzenia sportowe jest także Nice To Fit You.

- Wspieramy osoby aktywne w ramach naszego programu “Smak sportowej pasji", głównie biegaczy, dlatego już kolejny raz jesteśmy sponsorem biegów Fundacji Maraton Warszawski. O sportowców dbamy zapewniając im smaczną i dobrze zbilansowaną dietę, w tym jesteśmy ekspertami i na tym znamy się najlepiej. Teraz mamy po swojej stronie również ekspertów od biegania. Oprócz Adama Kszczota naszymi trenerami są również Robert Korzeniowski i Ola Guzik. Z całą trójką będzie się można spotkać na dystansie półmaratońskim oraz na piątce już za tydzień. Adam, Ola i pan Robert będą na pewno będą motywować biegaczy na trasie, będzie też można ich spotkać na naszej strefie w miasteczku biegowym - mówi Sylwia Ramos-Wójcik, brand managerka Nice To Fit You. Reklama

#BiegamDobrze

W ramach zapisów na 18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski oraz New Balance Bieg na Piątkę, biegacze mieli możliwość wybrania charytatywnej ścieżki #BiegamDobrze. Fundacja "Maraton Warszawski" współpracuje z 11 organizacjami dobroczynnymi, które można wesprzeć zakładając specjalną zbiórkę. Zachęcają bliskich i znajomych do wpłat, można otrzymać prestiżowy "pomarańczowy" numer startowy i uczynić ze swojego biegu coś więcej, niż tylko wyścig.

- Pokochaliśmy tę imprezę za charytatywny charakter, ponieważ w jednym łączy pasję do biegania z chęcią do pomagania. Chcemy wspierać biegaczy, wolontariuszy, sportowców oraz fundacje. Dofinansujemy najwyższe zbiórki #BiegamDobrze na dystansie półmaratońskim, które wspierają potrzebujących - odpowiednio w kwotach 5, 10, 15 tysięcy złotych. Biegamy nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Fajna energia nakręca wszystkich do pomagania. - opowiada Marta Pokutycka-Mądrala, dyrektorka komunikacji korporacyjnej, rzeczniczka prasowa Nationale-Nederlanden. Reklama

Ostatnie chwile na zapisy

Nadal można dołączyć do grona biegaczy, którzy 24 marca przywitają wiosnę w najlepszy możliwy sposób.

- Tygodniami żyje się tym biegiem, jest to coś innego niż bieganie na bieżni czy nawet w zawodach. Tutaj można biegać dla siebie, ale też dla innych, w większym celu. Każdy może sam podjąć decyzję, czym jest dla niego bieganie. Różnica między indywidualnymi biegami, a właśnie półmaratonem czy maratonem to odczucia. To co zostaje po biegu ulicznym jest nie do powtórzenia. Łączy to wszystkich zaangażowanych, bo bieganie jest dla każdego z nas - opowiada Adam Kszczot, wielokrotny medalista mistrzostw Europy, halowych mistrzostw Europy, mistrzostw świata oraz halowych mistrzostw świata, Ambasador marki NTFY.

100-lecie pierwszego maratonu w Polsce

W tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz, setną rocznicę pierwszego biegu na dystansie maratonu w Polsce. Zawody zostały rozegrane 2 listopada 1924 roku w Rembertowie, a przystąpiło do nich ośmiu zawodników - zaś do mety dotarło tylko trzech. Mistrzem został Stefan Szelestowski, który całą trasę pokonał w czasie 3:13:10. Z okazji okrągłych urodzin Fundacja "Maraton Warszawski" jako inicjator obchodów przygotowuje aktywacje, które promować będą bieganie na królewskim dystansie. Reklama

- Pierwszy maraton odbył się w Polsce 2 listopada 1924. Była to inna impreza, w której brało udział 8 osób. 100 lat później, my czujemy się odpowiedzialni za wiele tradycji biegania. Przygotowaliśmy specjalne wydarzenia z okazji 100-lecia, zaczęła działać strona stulecia, na której przedstawione zostaną tegoroczne wydarzenia. Dla nas zwieńczeniem 100-lecia będzie 46. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski. Zaraz po 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonie Warszawskim zaczynamy akcję związaną z obchodami 100-lecia i możemy zapowiedzieć, że będzie się działo - mówi Marek Tronina, prezes Fundacji “Maraton Warszawski".

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez stronę: https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/

Więcej informacji o nadchodzącym biegu: https://nnpolmaratonwarszawski.com/informator/

Informator drogowy dla Mieszkańców: https://nnpolmaratonwarszawski.com/drogowy/