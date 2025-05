World Athletics Relays 2025 w Kantonie. Dwie doskonała zmiany w ekipie Polaków. I jednak fatalna. Ona zdecydowała

Zaczął Szwed, niedawny rekordzista Polski w hali i sprinter, który wkrótce powinien też "złamać" 45 sekund na stadionie. Wyglądało to dobre, ale Marcin Karolewski zbiegł do krawężnika na piątej pozycji. Szybko jednak awansował na czwarte miejsce, a na ostatniej prostej - na trzecie. Po udanym przekazaniu pałeczki Kajetan Duszyński potrafił biec na drugiej pozycji, ale tylko do drugiego wirażu. Tam zaczął traci siły. Rywale nie tylko go wyprzedzili, ale też i zyskali dużą, wręcz ogromną przewagę. Najgorsze było nie to, że Mateusz Rzeźniczak zaczynał jako piąty, ale że miał 10-metrową stratę do trzech pierwszych ekip. Awans wydawał się czymś niewyobrażalnym.