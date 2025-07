0.01 sekundy Skrzyszowskiej od rekordu Grażyny Rabsztyn. Najlepszy oficjalny czas Polki

Niemal z biegu na bieg w tym sezonie Pia Skrzyszowska poprawiała swój najlepszy wynik na 100 metrów przez płotki. Tydzień temu w Madrycie pojawiło się nawet 12.60 s, ale przy nieco za mocnym wietrze w plecy. - Jestem gotowa nawet na złamanie granicy 12.60 już w Poznaniu - mówiła nasza najlepsza płotkarka. A to by oznaczało, że pobije rekord stadionu, należący od blisko 46 lat do Grażyny Rabsztyn. I niemal to się udało, mimo przeciwnego wiatru. Skrzyszowska wygrała zawody w czasie 12.65 s - pobiła swój rekord mityngu.