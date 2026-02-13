Rzadko kiedy w lekkoatletyce wynik jest w stanie przetrwać jako ten rekordowy dłużej niż 10 czy 20 lat, choć oczywiście zdarzają się wyjątki. Część z nich dotyczy lat 80. poprzedniego wieku, gdy system kontrolowania dopingu w sporcie był dziurawy, a rekordy w biegach na 400 czy 800 metrów u pań, ale i w rzucie młotem mężczyzn, są mocno podejrzane.

W polskiej lekkiej atletyce też pozostało jeszcze kilka historycznych wyników z długą brodą. Z tych stadionowych najdłuższą miał wynik Bronisława Malinowskiego na dystansie 3000 metrów. Ponad 51 lat. Aż 2 września w Trewirze poprawił go 21-letni Kamil Herzyk. O zawodniku z Bielska-Białej, marzącym też o poprawieniu rekordu Malinowskiego na 5000 metrów, zapewne będzie jeszcze głośno.

Być może nawet w tej najbliższej przyszłości, bo reprezentant Polski celuje też w halowy rekord kraju na 3000 metrów. A musi go poprawić, aby wypełnić minimum na HMŚ, które już za pięć tygodni odbędą się w Toruniu.

Kamil Herzyk z rekordem życiowym w Ostrawie. Pasjonujący finisz, walka z Etiopczykiem

Herzyk specjalizuje się bowiem właśnie w bieganiu tych dłuższych dystansów, choć jest zawodnikiem młodym. Rok temu zaczął sezon halowy od testu na 1500 metrów - dla niego to... sprawdzian szybkościowy. W Spale, prowadzony przez Adama Czerwińskiego, uzyskał czas 3:40.28. Już wtedy był bliski "złamania" bariery 220 sekund, co w hali jest sporym wydarzeniem. A osiem dni później we Wrocławiu poprawił młodzieżowy rekord Polski na 3000 metrów - uzyskał 7:49.82. To wciąż było o kilka sekund za mało na kwalifikację do HME w Apeldoorn, ale już pokazało możliwości 20-letniego wówczas zawodnika.

Kamil Herzyk Łukasz Szeląg/PZLA materiały prasowe

Potwierdzenie przyszło w letnim sezonie na stadionie: dobry występ na 5000 m w DME w Madrycie (siódme miejsce, 13:51.91), czwarta pozycja w ME U-23 w Bergen (13:46.73), ale przede wszystkim: poprawiony rekord kraju Malinowskiego w Trewirze na 3000 m.

Tej zimy zawodnik SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała też zaczął starty od dystansu 1500 metrów - w Sabadell uzyskał czas 3:41.50. To był sprawdzian przed prestiżowym mityngiem World Indoor Tour Gold w Madrycie - tydzień temu Bielszczanin próbował tam zbliżyć się do wyniku z Trewiru. Nie wyszło, skończył dziewiąty, ledwie zszedł poniżej ośmiu minut.

Stąd tak istotne jest to, co stało się w czwartek w Ostrawie - w mityngu Indoor Spike. 21-letni reprezentant Polski biegł znów dystans 1500 metrów, walczył z dwoma Etiopczykami: Ayelem Teshome i Azmerawem Bekele. Na finiszu o pierwszą pozycję walczył już tylko z tym pierwszym. Szybszy był Teshome, uzyskał czas 3:39.51. A Polak przegrał o... jedną setną, więcej zabiera mrugnięcie okiem.

Co ważniejsze: to najlepszy czas polskiego zawodnika na tym dystansie w hali w tym roku. I zaledwie sześciu Biało-Czerwonych biegało szybciej w całej historii, z Marcinem Lewandowskim, Filipem Rakiem czy Pawłem Czapiewskim na czele.

Rozwiń

Minimum kwalifikacyjne na HMŚ w Toruniu na 1500 metrów wynosi 3:36.00. W tej konkurencji wystąpi 30 zawodników, Herzyk jest w tej chwili 36. na liście ze swoim wynikiem z Ostrawy. Nie to jest jednak celem 21-latka.

Aby uzyskać pewną przepustkę na 3000 metrów, trzeba przebiec ten dystans w... 7:33.00. Herzyk musiałby więc poprawić swoją życiówkę - i to bardzo wyraźnie. Kolejny raz pobić rekord kraju, tym razem w hali. Na świecie, mimo bardzo mocnych mityngów w Bostonie, Nowym Jorku czy Metz, lepsze czasy od tego minimum uzyskało zaledwie pięciu zawodników. W Toruniu, na starcie, zobaczymy ich 15.

Herzyk zapewne tej próby wkrótce w Toruniu się podejmie.

Kamil Herzyk Artur Widak/Nur Photo via AFP AFP

To potrafią Barkom-Każany Lwów i Warta Zawiercie. Najlepsze akcje przed meczem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport