Żenujące zachowanie mistrzyni świata. Rywalka Swobody przesadziła. Legenda stoi w jej obronie

Amerykanka zaspała na starcie i na metę w swojej serii wbiegła na trzeciej pozycji. Do finału awansowała z czasem. W nim jednak pewnie wygrała, bijąc rekord mistrzostw świata - 10,65 sek. Szósta w finale była Ewa Swoboda , która trafiła do niego w dramatycznych okolicznościach .

Popis gwiazdy na konferencji. "To było żenujące"

Jednak po biegu, na konferencji prasowej, Amerykanka wyraźnie "odpłynęła". Zrobiła show na konferencji prasowej, sarkastycznie odpowiadając dziennikarzom. U niektórych wzbudziło to uśmiechy, jednak co bardziej doświadczeni dziennikarze uznali, że to, co zrobiła, było żenujące.