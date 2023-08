Wojna nerwów, ale polska sztafeta w finale MŚ. Cimanowska gdzieś zniknęła

Associated Pres / © 2023 Associated Press

Antonio Watson wyprzedza Matta Hudsona-Smitha na ostatnich metrach podczas biegu na 400 m. WIDEO / Associated Pres / © 2023 Associated Press

Żółta kartka dla Polek. Nerwy od samego początku

Koleżanki szukały Cimanowskiej. "Myślałyśmy, że zemdlała"

Po sztafecie koleżanki też martwiły się o nią. Awans do finału i to przez dłuższą chwilę celebrowały bez Cimanowskiej . Kiedy sytuacja się przedłużała, zaczęły wyglądać koleżanki. Dramaturgia była tym większa, że w okolice, gdzie zmieniała, przyjechali medycy.

Naszą sztafetę kończyła Swoboda i ona miała wiele do narobienia, ale jak na gwiazdę naszej kadry przystało, pociągnęła mocno. To dało awans. Polki miały czas 42,65 sek. To drugi wynik w historii. Szybciej pobiegły o 0,04 sek. tylko przed rokiem w Monachium. To pokazuje, że jest potencjał na pobicie rekordu Polski.