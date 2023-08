Wojciech Nowicki zaskoczył. Cieszył się jak dziecko. Zupełnie inaczej niż zwykle

Takiego konkursu dawno nie było. Wojciech Nowicki: chcę się cieszyć tym, co robię

- Tak. I to najbardziej mnie cieszy. Nawet gdybym był poza podium, to również byłaby we mnie radość, bo startować w takim konkursie to była czysta przyjemność. Walczyliśmy do ostatniej kolejki. Dzięki temu byłem bardzo zmotywowany, żeby rzucać jak najlepiej. I to mnie cieszy. Kanadyjczyk był jednak tego dnia bezkonkurencyjny. Miał swój dzień. Był fenomenalny. Jestem pod wielkim wrażeniem i pełen podziwu, że w tak młodym wieku można tak daleko rzucać. Życzę mu jak najlepiej. Najważniejsze, żeby był zdrowy, rozwijał się i rzucał tak daleko, jak do tej pory, bo to dla mnie też jest dodatkowa motywacja. Nie zdobyłem złotego medalu i jestem drugi, ale jednak jestem bardzo zadowolony. Rzuciłem 81 metrów i miałem dobrą serię.