Wielka swoboda Ewy Swobody. Awans w cudownym stylu, pękła bariera

Awans do finału, a może też pobicie 37-letniego rekordu Polski Ewy Kasprzyk na 100 metrów - takie cele są jak najbardziej realne do wykonania przez naszą najlepszą sprinterkę Ewę Swobodę. 26-letnia mistrzyni kraju zaczęła ich realizację w sposób perfekcyjny, awansowała do półfinału zmagań w Budapeszcie, pokazała przy tym, że jest znakomicie przygotowana. Dokonała tego w wielkim stylu - uzyskała czas 10.98 s! Odpadły za to Kryscina Cimanouska i Magdalena Stefanowicz.