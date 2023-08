Wielka rywalka Skrzyszowskiej pokazała moc. Najlepszy wynik w historii

Oczy polskich fanów były skierowane przede wszystkim na Pię Skrzyszowską. Mistrzyni Europy w swoim biegu eliminacyjnym zajęła drugie miejsce, przegrała jedynie ze znakomitą Amerykanką Nią Ali i pewnie awansowała do środowego półfinału. 22-letnia warszawianka uzyskała dziś czas 12.65 s .

To jednak nie Skrzyszowska zrobiła największe wrażenie podczas tego biegu. Najlepsza w eliminacjach okazałą się Amerykanka Kendra Harrison. Jej czas 12,24 to najlepszy w tym roku wynik na świecie, a także najlepszy w historii rezultat, uzyskany w eliminacjach do światowego czempionatu!