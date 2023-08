Uciekła przed reżimem Łukaszenki, pierwszy raz wywalczyła awans jako Polka

Cimanouska wywalczyła awans w biało-czerwonej koszulce. Mimo, że na finiszu zabrakło jej sił

Cimanouska lepiej radzi sobie na 200 metrów niż na 100, w tym dzisiejszym starcie miała zdecydowanie większą szansę na półfinał niż kilka dni temu. Biegła w ostatniej serii, wiedziała już, że nawet gdy nie będzie w czołowej trójce, to musi walczyć do końca, starać się osiągnąć czas zbliżony do 23 sekund. Jej bieg wyglądał dobrze, momentami nawet bardzo dobrze. Może z wyjątkiem ostatnich 10 metrów, gdy brakowało już sił na finisz. Mimo to i tak uzyskała czas 22.88 s - wystarczył do piątej pozycji w tej stawce, ale i do awansu z tzw. małym "q". Promowano bowiem też sześć najlepszych zawodniczek ze wszystkich sześciu biegów, które były poza miejscami od pierwszego do trzeciego.