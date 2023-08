Tym przed biegiem z koleżankami dzieli się Ewa Swoboda. Daje efekty. "Przez to jesteśmy szybkie"

Polska sztafeta pań 4x100 metrów nie bez problemów, ale awansowała do wielkiego finału mistrzostw świata w Budapeszcie. Ten odbędzie się sobotni wieczór, a czwórka naszych reprezentantek tuż po swoim biegu podzieliła się wrażeniami z bieżni. Kryscina Cimanouska przed biegiem toczyła walkę z czasem, by być gotową do biegu, a w rozmowie z Eurosportem zdradziła, w jaki sposób Ewa Swoboda pomogła jej w przygotowaniach.