Trener Natalii Kaczmarek walczył z nerwami. "Ostatnie 100 metrów strasznie się ciągnęło"

- To dla nas wielki zaszczyt i duma. Same porównywania Natalki do Ireny Szewińskiej, z którymi mamy do czynienia od dwóch lat, są czymś niesamowitym. Wiemy przecież do kogo nas porównują i wiemy, jakie za Ireną Szewińską stoją osiągnięcia. Chcieliśmy zrobić wszystko, by Natalia nawiązała do tych sukcesów i to nam się po części udało - powiedział Marek Rożej, trener Natalii Kaczmarek, w rozmowie z Interia Sport po sukcesie Polki w finale biegu na 400 metrów w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Budapeszcie.