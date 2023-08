Szczęśliwa "ósemka" Polaków. Gorzkie słowa naszego mistrza olimpijskiego

To był szalony dzień dla naszych 400-metrowców na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Budapeszcie. Najpierw nasza sztafeta mieszana odpadła w eliminacjach, ale Polacy złożyli protest, bo Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka musiała przeskakiwać nad Niemcem, który upadł jej pod nogi, przez co właściwie musiała zaczynać bieg od początku. Protest został uwzględniony i Biało-Czerwoni jako dziewiąta ekipa zostali dołączeni do finału.