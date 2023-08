Szalone sceny w Budapeszcie. Mistrz zupełnie się nie hamował, emocje puściły

Konkurs w Budapeszcie przyniósł wielkie emocje i ułożył się w taki sposób, że o medalach decydowały naprawdę poważne wysokości. Pokonanie 2,36 m w pierwszej próbie było już ogromnym handicapem Tamberego, który ostatecznie dał mu zloty medal . Co prawda Harrison także zaliczył tę wysokość, ale zrobił to w drugiej próbie, a nie dał razy pokonać 2,38 i musiał zadowolić się srebrem.

Szalone sceny w Budapeszcie. Mistrz się nie hamował

Przy gromkim aplauzie węgierskiej publiczności cała trójka wskoczyła do wody. Tambieri to od zawsze był typ showmana, ale to, co wyprawiał w Budapeszcie, z pewnością przekonało do niego kolejnych fanów lekkoatletyki.